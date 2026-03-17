Los bares de Extremadura podrán cerrar dos horas más tarde en Semana Santa, pero no las terrazas

La Junta de Extremadura permitirá a bares, restaurantes y otros establecimientos públicos ampliar en dos horas su horario de cierre durante la Semana Santa. La medida, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), responde al aumento de actividad que se registra en estas fechas en numerosos municipios de la región.

La ampliación tendrá carácter general para todos los locales y se aplicará sobre el horario habitual que tenga autorizado cada establecimiento según su categoría.

La medida, sin embargo, no será extensible a las terrazas. Estas deberán seguir funcionando con su horario habitual, ya que están sujetas a una regulación específica, en muchos casos de ámbito municipal.

De este modo, aunque los negocios hosteleros podrán alargar su actividad en el interior, las zonas exteriores mantendrán las limitaciones vigentes durante el resto del año.

Más actividad por la Semana Santa

La Junta justifica esta decisión por la mayor afluencia de vecinos y visitantes durante la Semana Santa, considerada una celebración de gran interés cultural y turístico en Extremadura.

Este incremento de público se traduce en una mayor demanda en el sector hostelero, por lo que la Administración autonómica considera oportuno flexibilizar de forma puntual los horarios de cierre.

Medida puntual y con condiciones

La ampliación es de carácter excepcional y no genera derechos para futuras ocasiones. Además, los establecimientos deberán seguir cumpliendo la normativa vigente en materia de ruido, contaminación ambiental y resto de requisitos legales.