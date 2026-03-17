El coste laboral sube un 2,4% en Extremadura y alcanza 2.756 euros por trabajador al cierre de 2025

El coste laboral por trabajador y mes subió un 2,4% en Extremadura en el cuarto trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 2.756,40 euros, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La industria encabeza el coste laboral en la región

Extremadura cerró 2025 con un aumento del coste laboral más moderado que la media nacional. Mientras en el conjunto del país el avance interanual fue del 3,8%, en la comunidad se quedó en el 2,4%, con una media de 2.756,40 euros por trabajador y mes.

Por sectores, la Industria volvió a registrar el mayor coste laboral en la región, con 3.028,78 euros por trabajador y mes. Le siguieron la Construcción, con 2.831,51 euros, y los Servicios, con 2.711,38 euros. La fotografía confirma que la actividad industrial sigue concentrando los mayores costes por ocupado también en Extremadura, igual que ocurre habitualmente en el conjunto del mercado laboral español.

El coste salarial sube menos que los otros costes

Dentro del coste total, el coste salarial se situó en Extremadura en 2.035,32 euros por trabajador y mes, lo que supone un incremento interanual del 1,5%. Se trata de uno de los datos que mantienen a la comunidad en la parte baja del mapa autonómico en términos retributivos.

Junto a ese componente salarial, los llamados otros costes crecieron un 5% en la región y alcanzaron los 721,08 euros por trabajador y mes. En este apartado se incluyen, entre otras partidas, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que tienen un peso determinante en la evolución del coste laboral total.

La diferencia entre ambos ritmos refleja que en Extremadura los costes no salariales avanzaron con más intensidad que los salarios durante el último tramo de 2025.

Menos horas efectivas y jornada pactada estable

Los datos del INE también apuntan a una cierta estabilidad en el tiempo de trabajo pactado. Para el conjunto de trabajadores de Extremadura, las horas pactadas de jornada laboral se mantuvieron sin cambios respecto al cuarto trimestre de 2024.

Sí hubo, en cambio, una leve caída de las horas efectivas, que descendieron un 0,16% en tasa interanual. Esa variación, aunque contenida, dibuja un cierre de año con menos tiempo real trabajado pese al encarecimiento del coste por empleado.

Extremadura sigue a la cola salarial

En comparación con el resto del país, Extremadura volvió a figurar como la comunidad con menores salarios medios. Solo Canarias se situó cerca de la región en la parte baja de la tabla, mientras Madrid, País Vasco y Navarra presentaron los costes salariales más elevados.

En términos absolutos, el dato extremeño de 2.035,32 euros por trabajador y mes confirma una distancia notable respecto a la media española, que en el cuarto trimestre de 2025 alcanzó los 2.531 euros. Para una comunidad como Extremadura, donde el peso de los servicios y de actividades con menor productividad es mayor, esta brecha sigue siendo uno de los elementos clave para interpretar el mercado de trabajo regional.

Las vacantes suben a 1.742 al final del año

El INE cifra en 1.742 las vacantes existentes en Extremadura en el cuarto trimestre de 2025. El volumen es reducido si se compara con otras comunidades, pero sirve para medir las necesidades de contratación detectadas por las empresas en el cierre del ejercicio.

Con todo, el dato más revelador vuelve a estar en la respuesta empresarial: el 91,3% de las unidades consultadas en Extremadura aseguró que no tenía puestos sin cubrir porque no necesitaba trabajadores adicionales en ese trimestre. Es un porcentaje que apunta a una demanda contenida de empleo y a un tejido productivo con escaso margen de expansión inmediata.

Un cierre de año con subida moderada frente al conjunto del país

A nivel nacional, el coste laboral medio alcanzó los 3.382,48 euros por trabajador y mes, su valor más alto en un cuarto trimestre desde que comenzó la serie estadística en el año 2000. España encadenó así 20 trimestres consecutivos de incrementos interanuales.

En ese contexto, Extremadura cerró el año con un aumento más suave, pero con una estructura que deja varias señales: salarios que crecen por debajo de los otros costes, menos horas efectivas trabajadas y una cifra de vacantes todavía limitada. Todo ello dibuja un mercado laboral que encarece su coste por trabajador, pero que sigue mostrando una posición más débil que la media nacional en términos salariales y de dinamismo empresarial.