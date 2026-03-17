Extremadura abona 12,7 millones de euros de la PAC: renta básica, pastoreo, viñedos...

La Junta de Extremadura ha abonado este lunes 12.710.595,15 euros correspondientes a distintos pagos de la Política Agraria Común (PAC) dirigidos a agricultores y ganaderos de la región. Los pagos han sido tramitados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y forman parte de las ayudas directas que reciben las explotaciones agrarias dentro del actual marco europeo.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, los principales abonos corresponden a la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad 2025, el Pago de Jóvenes y la Ayuda Redistributiva Complementaria a la Renta, tres de los instrumentos centrales del nuevo modelo de la PAC para apoyar la actividad agraria y favorecer el relevo generacional en el campo.

Apoyo a la renta agraria

La Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad constituye uno de los pilares de la PAC y tiene como objetivo garantizar un nivel mínimo de ingresos para los agricultores y ganaderos. Esta ayuda se concede a las explotaciones que cumplen determinadas condiciones vinculadas a la actividad agraria y al respeto de requisitos ambientales y de sostenibilidad.

Junto a ella, el Pago Redistributivo busca reforzar el apoyo a las explotaciones pequeñas y medianas, redistribuyendo parte de las ayudas para favorecer a quienes cuentan con menos superficie agraria.

Por su parte, el Pago de Jóvenes está dirigido a agricultores menores de 40 años que se incorporan al sector, con el objetivo de facilitar el relevo generacional en el campo y apoyar el inicio de nuevas explotaciones.

Incentivos ambientales

Dentro de los abonos realizados también se incluyen varios ecorregímenes, una de las novedades del actual periodo de la PAC. Estos pagos recompensan prácticas agrarias beneficiosas para el medio ambiente.

Entre los ecorregímenes abonados figuran actuaciones como el pastoreo extensivo, el mantenimiento de cubierta vegetal en determinados cultivos o la lámina de agua en arrozales, prácticas que contribuyen a la conservación del suelo, la biodiversidad y los recursos naturales.

Ayudas al viñedo

Además de los pagos directos, la Dirección General de la PAC ha abonado 150.000 euros correspondientes a los saldos de las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo de las campañas 2023 y 2024.

Este programa permite a los viticultores modernizar sus plantaciones, mejorar la competitividad del sector y adaptar las explotaciones a nuevas variedades o sistemas de cultivo.

Extremadura prepara la campaña de ayudas 2026/2027

Mientras se siguen realizando pagos de campañas anteriores, Extremadura ya ha activado la convocatoria de las ayudas correspondientes a la PAC 2026/2027, que movilizarán 568,1 millones de euros para el sector agrario de la región. El Diario Oficial de Extremadura ha publicado la resolución que regula esta convocatoria, gestionada por la Junta de Extremadura.

Entre las líneas incluidas se encuentran la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la ayuda redistributiva complementaria, la ayuda a jóvenes agricultores y los eco-regímenes vinculados al clima, el medio ambiente y el bienestar animal, además de los pagos asociados tanto a la agricultura como a la ganadería.

La convocatoria también contempla el pago anual de compromisos adquiridos en programas de desarrollo rural procedentes de periodos anteriores, como la forestación de tierras agrícolas, así como distintas intervenciones recogidas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, especialmente aquellas relacionadas con compromisos medioambientales o con zonas con limitaciones naturales.

Plazo de solicitud

El plazo para solicitar estas ayudas ya está fijado. Se inició el 1 de febrero de 2026 y finalizará el día 30 de abril de 2026, ambos inclusive. La Solicitud Única deberá realizarse, cumplimentarse y registrarse a través de la aplicación SGA (Sistema de Gestión de Ayudas) disponible en Internet en la dirección https://sga.juntaex.es/SgaCac. Para aquellas personas que lo requieran, las Oficinas Comarcales Agrarias facilitan el acceso y la tramitación de las solicitudes.