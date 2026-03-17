Extremadura aprueba 4,2 millones en ayudas para reforzar la apicultura

El Consejo de Gobierno en funciones ha autorizado este martes la convocatoria anual de ayudas para la intervención sectorial apícola de 2026, dotada con 4.234.958 euros, con el objetivo de reforzar la competitividad de un sector con gran peso en el campo extremeño.

La línea de subvenciones se enmarca en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 y estará financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La convocatoria llega en un momento delicado para la apicultura extremeña. Las organizaciones profesionales vienen alertando de la combinación de varios factores que están tensionando la rentabilidad de las explotaciones: caída de la producción, importaciones a bajo precio, problemas sanitarios en las colmenas y efectos del clima.

Destinatarios

Las ayudas podrán solicitarse por personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas, incluidas las de titularidad compartida, así como por cooperativas de primer y segundo grado, organizaciones o asociaciones de apicultores con personalidad jurídica propia y Agrupaciones de Defensa Sanitaria. La campaña apícola objeto de estas ayudas será la comprendida entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026.

Entre las actividades subvencionables figuran los servicios de asesoramiento, la asistencia técnica, la formación, la información y el intercambio de mejores prácticas.

Medidas para mejorar explotaciones

Junto a ello, se contemplan inversiones en activos materiales e inmateriales para hacer frente a invasores y enfermedades de las colmenas, en particular la varroosis, además de medidas para incrementar la vitalidad de las colmenas, renovar y acondicionar la cera, prevenir daños por fenómenos climáticos adversos, repoblar mediante la cría de reinas y racionalizar la trashumancia.

También podrán subvencionarse inversiones vinculadas a la actividad diaria de las explotaciones, como la cuota del seguro de responsabilidad civil de las colmenas, sistemas de protección, vigilancia antirrobo o geolocalización, además del apoyo a laboratorios de análisis de productos apícolas y de actuaciones frente a la pérdida de abejas o las caídas de productividad.

Promoción, comercialización e innovación

La convocatoria incorpora asimismo acciones de promoción, comunicación y comercialización orientadas a sensibilizar a los consumidores sobre la calidad de los productos apícolas.

En este apartado se incluyen estudios de viabilidad económica, proyectos piloto sobre nuevos productos apícolas y nuevas formas de presentación, además del seguimiento de la cadena de calidad de las mieles en el mercado. La línea abarca así desde la sanidad y la gestión de las colmenas hasta la salida comercial de la producción.

Un sector bajo presión

El sector apícola extremeño atraviesa además una etapa de especial dificultad. Las organizaciones profesionales llevan tiempo alertando de una combinación de factores que está tensionando la rentabilidad de las explotaciones, entre ellos la caída de la producción, la competencia de las importaciones a bajo precio, los problemas sanitarios y la inestabilidad meteorológica.

En las últimas semanas, la Asociación Profesional de Apicultores Extremeños (Apaex) ha advertido de la situación que atraviesan numerosas explotaciones de la región tras las continuas borrascas de enero y febrero, que mantuvieron a las abejas durante semanas sin poder salir al campo a buscar alimento.

Ese freno de la actividad de pecoreo redujo la entrada de néctar y polen, base para sostener las colmenas en plena temporada. La organización también señalaba que la lluvia acumulada en amplias zonas de Extremadura llegó a multiplicar por tres la media habitual de esos mismos meses en los últimos años, dificultando el acceso a las floraciones y debilitando el desarrollo normal de las colmenas.