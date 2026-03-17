Extremadura destina 110.000 euros para uniformes y equipamientos de la Policía Local

La Junta de Extremadura ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la convocatoria de 2026 de subvenciones para la adquisición de uniformes, acreditación y el equipamiento de la Policía Local de la región, que cuenta con un montante global de 110.000 euros.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los municipios extremeños que cuenten con efectivos de Policía Local y que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Así, la resolución de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social incluye dos modalidades de ayudas -uniformidad y equipos técnicos- para colaborar con los municipios en el coste económico que supone la adquisición de dichos equipos.

Entre los gastos subvencionables de la línea dirigida a la uniformidad de los cuerpos locales, que cuenta con una dotación de 60.000 euros, se contemplan vestuario, que incluyen prendas complementarias como las insignias, divisas, así como otros distintivos y los elementos de acreditación profesional.

También se subvencionará en esta primera línea la adaptación de la imagen corporativa de todos los vehículos a motor y bicicletas de que disponga la entidad local, incluidos como equipo de dotación colectiva.

En relación a la segunda modalidad de subvención, a la que se destinan 50.000 euros de presupuesto, se ayudará en la adquisición de aparatos, elementos y sistemas que agentes de la Policía Local utilizan para el mejor cumplimiento de las funciones encomendadas y que comprenderá el equipo básico y complementario, exceptuando la adquisición de vehículos a motor y bicicletas.

La cuantía para su concesión podrá ser de hasta el cien por cien de las inversiones previstas y solicitadas, con un importe máximo individual de 6.000 euros para la primera modalidad, y de 10.000 euros para la segunda.

Estas ayudas resultan compatibles con otras que pudieran ser concedidas para la misma finalidad por otras administraciones públicas o entidades públicas o privadas, siempre que el importe de las mismas no supere el coste del equipamiento y/o material subvencionable, según recoge la resolución.

Las solicitudes y documentación exigida deberán presentarse en el plazo de 10 días hábiles a partir de este martes, 17 de marzo.