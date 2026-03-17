El tiempo
Extremadura cambia el sol por la lluvia a mitad de semana con un desplome de las temperaturas
La Aemet anuncia una bajada de los valores máximos el viernes en la región, que llegarán a los 16 grados en Badajoz y 14 en Cáceres, con el regreso de las lluvias
Extremadura afronta un cambio de tiempo a partir de mitad de semana después de un arranque estable y con temperaturas altas para esta época del año. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un martes de cielos despejados y ambiente suave, pero desde el miércoles aumentará la nubosidad y regresarán las precipitaciones, primero de forma débil y dispersa y ya el viernes con mayor probabilidad e intensidad.
La jornada de este martes, 17 de marzo, será la más apacible de la semana. La Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados en la comunidad, con viento flojo del este al sur. Las temperaturas máximas seguirán en ascenso y alcanzarán los 25 grados en Badajoz y los 22 en Cáceres, mientras que las mínimas se situarán en 7 y 8 grados, respectivamente.
Cambio el miércoles
Ese ambiente casi primaveral empezará a cambiar el miércoles. Para el día 18 se esperan intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. Las mínimas subirán ligeramente, hasta los 10 grados tanto en Badajoz como en Cáceres, mientras que las máximas bajarán levemente, con 22 grados en la capital pacense y 19 en la cacereña. El viento soplará flojo, del sur y sureste.
El jueves continuará esa tendencia hacia una mayor inestabilidad. La previsión recoge cielos poco nubosos con algunas nubes altas y más intervalos nubosos en el oeste de la región, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas mínimas apenas variarán, pero las máximas repuntarán ligeramente, con 22 grados en Badajoz y 20 en Cáceres. El viento será flojo, del sureste y sur, con algunos intervalos de moderado.
Será el viernes cuando el cambio de tiempo quede más patente. La Aemet anuncia intervalos nubosos tendiendo a cielo nuboso, con probables precipitaciones débiles, que podrían ser localmente moderadas. Además, las temperaturas máximas experimentarán un descenso, más acusado que en jornadas anteriores, y se quedarán en 16 grados en Badajoz y 14 en Cáceres. Las mínimas serán de 12 y 9 grados, respectivamente.
De este modo, la semana ha arrancado con un tiempo casi de manga corta, pero avanza hacia un escenario más húmedo y fresco justo a las puertas del fin de semana, con el regreso de las lluvias.
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