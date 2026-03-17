El Gobierno obvia la sugerencia de Von der Leyen de no cerrar nucleares

«El sol y el viento nunca van a ser bloqueados en el estrecho de Ormuz». Así ha respondido este martes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a la sugerencia realizada por la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, a los líderes europeos en favor de no desmantelar las centrales nucleares en medio del conflicto en Oriente Medio.

A través de una carta, Von der Leyen advirtió este lunes de que el impacto del conflicto en Irán sobre la economía de la Unión Europea es «cada vez más pronunciado» y urgió a los jefes de Estado y de Gobierno a tomar medidas por si el enfrentamiento se prolonga. Si bien en la misiva, enviada a los líderes de cara a la cumbre que celebrarán este jueves y viernes, hizo hincapié en la necesidad de abaratar la electricidad, en particular con el despliegue de energías limpias, también arguyó que «evitar la jubilación prematura de activos, como las instalaciones nucleares existentes, que pueden proporcionar electricidad fiable, de bajo coste y con bajas emisiones, también podría desempeñar un papel».

En principio, los dos reactores de la Central Nuclear de Almaraz son los que abren, entre 2027 y 2028, el calendario de cierre del parque nuclear español, que llevaría a que, a partir de 2035, ninguna planta atómica quedase operativa en España. Preguntada Aagesen sobre la carta de Von der Leyen y acerca de si el Ejecutivo se plantea, dado el actual contexto internacional, variar su estrategia de clausura para estas instalaciones, la vicepresidenta ha señalado que «lo primero» que hace la presidenta de la Comisión Europea en su misiva es «pedir a los países de la UE que ahonden en un sistema energético más autónomo». «Autonomía, autonomía que da independencia, que da competitividad, recursos autóctonos», ha manifestado.

"Donde tenemos la gran ventaja"

En este sentido, la responsable del Ministerio para la Transición Ecológica ha añadido que «precisamente esa ha sido la política de este Gobierno desde el año 2018: apostar por donde tenemos la gran ventaja, que se ha demostrado también ante esta etapa de volatilidad, que son las energías renovables». «Recursos, muchísimos recursos, capacidad por parte de las empresas y el tejido productivo. Por lo tanto, ese es el plan que está encima de la mesa», ha insistido en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, informa Europa Press.

A su juicio, la de Von der Leyen es una carta que tiene «muchísimas recetas distintas para los distintos países, pero la primera y la que pide a todos es buscar ampliar esa autonomía europea y la menor dependencia de los combustibles fósiles».

A finales de octubre pasado, Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de la Central Nuclear de Almaraz, solicitaron oficialmente que se prolongase la actividad de las dos unidades de la planta cacereña hasta 2030. Una solicitud de prórroga que en España también apoya el PP, partido de la misma familia política que la presidenta de la Comisión Europea.