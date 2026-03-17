Agricultura Carburantes
La guerra en Oriente Medio llega en el peor momento para los agricultores extremeños
El presidente de Asaja Extremadura alerta sobre el impacto de la guerra en los agricultores, quienes, tras las borrascas, ahora temen nuevas lluvias o calor que afecten a sus cultivos.
La guerra en Oriente Medio ha llegado en el peor momento para los agricultores extremeños, pues su irrupción ha coincidido con el importante uso de maquinaria, y por tanto de carburante, durante las actuales labores de siembra y otros trabajos en el campo, este año retrasadas como consecuencia de la sucesión de borrascas en el invierno.
El presidente de Asaja Extremadura, Angel García Blanco, ha afirmado a EFE que el precio del gasóleo agrícola ha subido en porcentajes muy elevados en relación al inicio de la guerra, aunque este alza debe achacarse “a movimientos especulativos” pues “por el estrecho de Ormuz solo pasa el cinco por ciento del petróleo que utiliza España”.
A todo ello se une la situación de los fertilizantes, cuyo precio también se dispara pese al abastecimiento de este producto existente hoy en el país, lo que demuestra “una vez más que estas subidas se deben a movimientos especulativos”.
Los efectos de los temporales, unido a estos alzas de precios, hacen que los agricultores estén aún a la espera de que el Gobierno central atienda su petición de autorizar que no sean obligatorias este año las siembras, lo que llevaría a un ahorro de costes aunque a costa de “una cosecha inferior”.
“Quizá esa circunstancia sea más beneficiosa que sembrar tanta superficie y después que no nazcan los cultivos”, ha manifestado.
Mientras tanto, y después de los efectos que dejan las borrascas en el cereal, el agricultor espera ahora que no lleguen nuevos periodos de lluvia o episodios de calor más elevado de lo habitual, los cuales afectarían a cultivos como los frutales, el tomate y el maíz.
Entre las medidas solicitadas también se encuentra que el Estado recupere la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que se aplicó durante la pandemia y en el contexto de la guerra de Ucrania.
El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex), Fernando Mena, ha afirmado por su parte que además del efecto de la subida de precios en los usuarios de turismos, la agricultura es uno de los sectores más afectados por la llegada del conflicto en Oriente Medio.
“La continuidad de borrascas retrasó la llegada de los tractores y otra maquinaria a las tierras, y cuando el tiempo da tregua para llevar a cabo estas tareas llega la guerra, con el aumento del precio en los carburantes”, ha dicho.
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