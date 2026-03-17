La Junta amplía a 52 millones la inversión para que los ayuntamientos contraten desempleados en Extremadura

La Junta de Extremadura ha aprobado este martes una inversión de 52 millones de euros para el Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) de Empleo de 2026, un millón más que el año pasado, con el objetivo de financiar la contratación de personas desempleadas inscritas en el SEXPE por parte de los ayuntamientos. La medida garantiza un mínimo de 33.000 euros para cada municipio, 1.000 más que en la anterior convocatoria.

Este programa se enmarca dentro de los cuatro PCEM que han recibido luz verde en el Consejo de Gobierno. Junto al de empleo, el Ejecutivo ha aprobado el programa Concilia (9,1 millones), el de Respiro Familiar (1,5 millones) y el de ayudas extraordinarias para contingencias (5,3 millones).

La cuantía que recibirá cada entidad local será proporcional a sus datos de población y desempleo, aunque la Junta asegura que, en cualquier caso, los ayuntamientos percibirán al menos la misma cantidad que en el programa anterior.

Además, se refuerza el apoyo a los municipios más pequeños: las localidades de hasta 500 habitantes recibirán 5.000 euros adicionales, mientras que aquellas de entre 500 y 1.000 habitantes contarán con 2.500 euros más. Las contrataciones priorizarán a colectivos vulnerables, como personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, menores de 30 y personas con discapacidad.

Sin aportación de las diputaciones

La portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano, ha destacado que este incremento presupuestario se produce "pese a no contar" con la financiación de las dos diputaciones provinciales, que anteriormente aportaban un total de 12 millones de euros.

Según ha señalado, desde 2023 estas instituciones han dejado de invertir un total de 48 millones de euros en estos programas. Manzano ha defendido estos planes como una herramienta clave para el desarrollo local y la cohesión territorial, especialmente en el ámbito rural.

En paralelo: subvenciones a empresas para impulsar el empleo

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la convocatoria de 2026 de ayudas para la contratación de personas que han participado en el Programa de Formación y Empelo Crisol Formas, con una dotación de 1,8 millones de euros, frente al millón de la edición anterior.

Estas ayudas están dirigidas a empresas y también a entidades sin ánimo de lucro, y buscan facilitar la inserción laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social que han superado una primera fase de seis meses de formación, orientación y tutorización.

La segunda fase, aprobada ahora, permite acceder a una experiencia laboral real durante un mínimo de tres meses.

Hasta 6.000 euros por contratación

Las ayudas cubrirán salarios, cotizaciones sociales y costes de tutorización, con una cuantía aproximada de 6.000 euros por cada contratación.

En concreto, el importe se calcula en función del salario mínimo interprofesional o del convenio colectivo aplicable, incluyendo cotizaciones, y se incrementa en un 7% adicional para cubrir costes indirectos.

La Junta prevé la creación de 300 puestos de trabajo, el doble que en la anterior convocatoria.

El programa se desarrolla en zonas desfavorecidas de siete ciudades extremeñas (Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo y Villanueva de la Serena) y está financiado en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus, dentro de la línea II del programa de inserción sociolaboral.