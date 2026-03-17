La Junta destina 10,6 millones a conciliación y apoyo a familias cuidadoras en Extremadura

La Junta de Extremadura destinará 10.668.170 euros a dos programas de apoyo a las familias y a la conciliación aprobados este martes en el Consejo de Gobierno: el servicio de respiro familiar para personas cuidadoras habituales no profesionales, dotado con 1,5 millones de euros, y el programa Concilia Extremadura, que contará con 9.168.170 euros.

La Junta ha aprobado 1,5 millones de euros para un programa de respiro familiar, que se desarrollará en colaboración con ayuntamientos y otras entidades locales, destinado a apoyar a las personas que cuidan de forma habitual a familiares dependientes o con discapacidad en Extremadura.

El objetivo principal de esta medida es apoyar y servir de soporte a las familias en las tareas de atención y cuidado que prestan habitualmente a personas dependientes y/o con grado de discapacidad reconocido.

A través de esta iniciativa, la persona cuidadora podrá disponer de tiempo de descanso, ocio y tiempo libre, mientras la persona cuidada recibe una atención profesional individualizada acorde con sus necesidades, garantizando así la continuidad de sus cuidados durante los periodos de descanso o dificultad de quien asume esa atención diaria.

Concilia Extremadura

Entre los programas aprobados se incluye también el Programa Concilia Extremadura, cuyo importe asciende a 9.168.170 euros y que financiará proyectos de educación no formal, ocio y tiempo libre impulsados por las entidades locales de Extremadura, con actividades lúdicas, socioeducativas, culturales e inclusivas para niños y niñas de 2 a 14 años durante periodos no lectivos o fuera del horario escolar.

En concreto, el programa permitirá contratar en 410 núcleos de población a un director de actividades de ocio y tiempo libre y a entre uno y cinco monitores, en función de los menores en cada municipio. También financiará el material de uso cotidiano para el desarrollo de las actividades.

Según ha informado la Junta, esta línea se financiará con cargo a los créditos del Plan Corresponsables, cofinanciado por el Ministerio de Igualdad y la Junta de Extremadura. La finalidad de esta medida es favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral .

Para personas con discapacidad

La portavoz en funciones del Ejecutivo, Elena Manzano, ha avanzado que "este año se contempla la participación de personas con discapacidad o diversidad funcional de hasta 21 años; para ello, se cubrirá la contratación de personal especializado, así como la compra de los recursos necesarios".

Su contenido ha sido aprobado por el Consejo de Política Local de Extremadura y su financiación tendrá carácter anual. La Junta realizará transferencias corrientes a las entidades locales para desarrollar este plan durante 2026.

Ayudas para contingencias: del alquiler al dentista

La Junta destinará además 5,33 millones de euros a ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, pensadas para situaciones imprevistas en las que una persona o una familia no puede hacer frente a gastos básicos, desde una mensualidad del alquiler hasta una asistencia privada al dentista.

Se trata del tercer acuerdo de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, en el que el Ejecutivo da luz verde al Programa de Colaboración Económica Municipal para Ayudas Extraordinarias de Apoyo Social para Contingencias en 2026. Los destinatarios del programa son los 388 municipios y las 22 entidades locales menores de Extremadura, que podrán conceder estas ayudas a personas que, por una situación inesperada, no puedan afrontar gastos fundamentales o básicos.

Según ha explicado Manzano, el objetivo es garantizar de forma temporal la cobertura de necesidades diarias y paliar o corregir situaciones de exclusión social. Entre los gastos que podrán cubrirse figuran el pago de alguna mensualidad del alquiler, la reparación de electrodomésticos, la compra de alimentación o ropa, una asistencia privada en odontología o una factura de kilometraje por desplazamiento.

Los fondos se distribuirán en proporción al número de habitantes de cada entidad local, de acuerdo con las cifras oficiales de población a 1 de diciembre de 2025, y cada una de ellas contará con una cuantía mínima garantizada de 1.500 euros.