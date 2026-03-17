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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 17 de marzo de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Ovejas en una planta solar fotovoltaica.

Ovejas en una planta solar fotovoltaica. / Valentín Maya (CICYTEX)

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 17 de marzo de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, martes 17 de marzo de 2026

Lonja de Extremadura, martes 17 de marzo de 2026

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