Nace el mayor proyecto fundacional de Extremadura, que construirá el primer hospital conductual

Las fundaciones Caja Extremadura y Cajalmendralejohan presentado este martes el Proyecto Extremadura, una alianza estratégica con la que ambas entidades han unido capacidades para impulsar el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad autónoma.

La iniciativa, definida como el mayor proyecto fundacional de la región, se articula en torno a cuatro áreas de actuación (social, cultura, ciencia y talento) y cinco ejes estratégicos (innovación, impacto, alianza, sostenibilidad y territorio), con el objetivo de generar un impacto "real y medible" en la sociedad extremeña.

Un proyecto para responder a los grandes retos

El proyecto nace con la vocación de afrontar desafíos estructurales como la despoblación rural, el envejecimiento, la cohesión territorial, la brecha digital, el desempleo juvenil y femenino o la salud mental.

Según ha explicado la directora general de ambas fundaciones, Leonor García, se trata de "una alianza estratégica que suma capacidades para multiplicar" y que permitirá generar oportunidades vinculadas al talento, la cultura, la innovación y el conocimiento.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga, ha destacado que esta unión busca "llegar más lejos" y dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad, mientras que el presidente de Fundación Cajalmendralejo, Fernando Palacios, ha subrayado que el proyecto se ha concebido "por y para Extremadura".

Proyectos concretos: salud mental, talento y cultura

Entre las actuaciones más relevantes figura la creación de un hospital conductual en Almendralejo, concebido como centro de referencia regional para la atención a jóvenes y personas con discapacidad con trastornos de conducta o problemas de salud mental, con una inversión prevista de 8 millones de euros.

En el ámbito educativo y tecnológico, se pondrá en marcha un programa de impulso a vocaciones STEM, que permitirá acompañar durante los próximos cuatro años a unas 600 niñas y jóvenes universitarias, con mentoría personalizada y actividades formativas para favorecer su desarrollo profesional.

La iniciativa también incluye el impulso de talleres de formación artística en Cáceres, así como el desarrollo de proyectos culturales como el Museo del Romanticismo en Almendralejo.

Además, se promoverá el acercamiento de colecciones y manifestaciones culturales internacionales a Extremadura, al tiempo que se generarán oportunidades para que artistas, comisarios y profesionales del sector puedan formarse, investigar y desarrollar sus proyectos en la región.

Implantación en toda la región y proyección exterior

El Proyecto Extremadura contará con una amplia red territorial, apoyada en las sedes de las fundaciones en Cáceres, Plasencia y Almendralejo, así como en centros ubicados en Badajoz, Trujillo o Hervás.

A ello se suma la colaboración con entidades como la Fundación de Estudios Romanos, lo que permitirá ampliar la actividad a Mérida y al Museo Nacional de Arte Romano.

La iniciativa tendrá además una vocación transversal y abierta, con el objetivo de extender su actividad fuera de la comunidad autónoma mediante la colaboración con otras instituciones.

Respaldo institucional y vocación de crecimiento

El acto de presentación ha contado con la presencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano; el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; y la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Elena Manzano ha puesto en valor la unidad entre entidades y ha señalado que este tipo de alianzas permiten avanzar en objetivos compartidos como la mejora de la salud mental, la atención a la dependencia, el desarrollo económico o la formación de los jóvenes.

El proyecto se presenta bajo el lema "El legado que dejamos, el futuro que construimos" y, según sus impulsores, tendrá un carácter dinámico, abierto y en evolución, con la intención de ampliar su impacto mediante nuevas colaboraciones dentro y fuera de Extremadura.