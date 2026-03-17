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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Así avanzan las obras de la variante de Malpartida de Cáceres

Así avanzan las obras de la variante de Malpartida de Cáceres / SUCESOS

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Vecinos de Las Arenas denuncian daños en sus casas por las voladuras para las obras de la variante de Malpartida de Cáceres

La asociación vecinal de Las Arenas ha reportado grietas, roturas y daños en las casas por las explosiones de la obra de la N-521, a pesar de las instancias presentadas al ayuntamiento y a la empresa

Extremadura abona 12,7 millones de euros de la PAC: renta básica, pastoreo, viñedos...

Los pagos corresponden a ayudas directas como el apoyo a jóvenes y varios ecorregímes

La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas

Envía esos indicios al Laboratorio Central de Criminalística para tratar de averiguar si tienen relación con el crimen

El Ayuntamiento de Cáceres oferta empleo público: requisitos y plazos para ser ingeniero técnico de obras públicas

Los aspirantes a la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Cáceres tendrán 20 días hábiles para presentar instancias y deberán abonar 29 euros por derechos de examen

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