Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La asociación vecinal de Las Arenas ha reportado grietas, roturas y daños en las casas por las explosiones de la obra de la N-521, a pesar de las instancias presentadas al ayuntamiento y a la empresa

Los pagos corresponden a ayudas directas como el apoyo a jóvenes y varios ecorregímes

Envía esos indicios al Laboratorio Central de Criminalística para tratar de averiguar si tienen relación con el crimen

Los aspirantes a la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Cáceres tendrán 20 días hábiles para presentar instancias y deberán abonar 29 euros por derechos de examen

Noticias relacionadas

Es razonable plantearse, siquiera como hipótesis, que puede haber votantes del ámbito de la derecha que hayan dejado de ver útil la papeleta de Vox