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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Vecinos de Las Arenas denuncian daños en sus casas por las voladuras para las obras de la variante de Malpartida de Cáceres
La asociación vecinal de Las Arenas ha reportado grietas, roturas y daños en las casas por las explosiones de la obra de la N-521, a pesar de las instancias presentadas al ayuntamiento y a la empresa
Extremadura abona 12,7 millones de euros de la PAC: renta básica, pastoreo, viñedos...
Los pagos corresponden a ayudas directas como el apoyo a jóvenes y varios ecorregímes
La Guardia Civil analiza una prenda íntima y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
Envía esos indicios al Laboratorio Central de Criminalística para tratar de averiguar si tienen relación con el crimen
El Ayuntamiento de Cáceres oferta empleo público: requisitos y plazos para ser ingeniero técnico de obras públicas
Los aspirantes a la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Cáceres tendrán 20 días hábiles para presentar instancias y deberán abonar 29 euros por derechos de examen
Extremadura, ante el espejo castellano y leonés
Es razonable plantearse, siquiera como hipótesis, que puede haber votantes del ámbito de la derecha que hayan dejado de ver útil la papeleta de Vox
- Extremadura, entre las comunidades más castigadas por la subida del 40% en la cesta de la compra
- Extremadura publica la convocatoria de oposiciones de maestros con 304 plazas: el plazo de solicitud se abre el 19 de marzo
- Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
- Extremadura convocará por primera vez un concurso de méritos en el SES para ocupar las plazas vacantes de médicos especialistas
- Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse
- Energía, neuronas y conciencia, una teoría evolutiva de la inestabilidad crítica en el cerebro humano
- Educación mantiene las oposiciones de maestros de junio: 'si no sacamos las plazas este año se perderían, ¿eso es de interés general o no?
- Extremadura cuelga el cartel de 'lleno' en sus pantanos y el turismo náutico ya tiene reservas hasta julio