Almacenamiento energético
Sale a información pública una gran batería de 200 MW en Valdecaballeros con 70 millones de inversión
El proyecto, promovido por Valdesolar Hive, plantea una capacidad de 412,8 MWh y abre un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones
La tramitación de un nuevo proyecto energético vuelve a situar a Valdecaballeros en el foco de la planificación eléctrica en Extremadura. La Delegación del Gobierno ha sometido a información pública la solicitud para construir un módulo de almacenamiento con baterías de 200 megavatios vinculado a la planta fotovoltaica Valdesolar, con una inversión de 68,6 millones de euros. Según el anuncio oficial, las personas interesadas podrán presentar alegaciones durante 15 días hábiles.
Un refuerzo para la planta solar existente
El proyecto, promovido por Valdesolar Hive, tiene como objetivo hibridar la planta solar ya existente en Valdecaballeros mediante un sistema de baterías que permita almacenar energía y mejorar la gestión de la producción renovable. La iniciativa se vincula a la planta Valdesolar, cuya autorización administrativa previa fue publicada en el BOE en 2020 para una instalación fotovoltaica en este mismo término municipal pacense.
La infraestructura prevista alcanzará una capacidad de 412,8 megavatios hora, con baterías de ion-litio repartidas en 200 contenedores, además de inversores y estaciones de transformación para su integración en la red. A ello se suma la infraestructura de evacuación, con líneas de media tensión a 30 kilovoltios, un centro de seccionamiento y la adaptación de la subestación elevadora ya existente, informa Efe.
Qué supone para Extremadura
Para Extremadura, donde la expansión renovable ha convertido varios nudos eléctricos en puntos estratégicos, este tipo de proyectos refuerza una tendencia cada vez más visible: no solo se genera energía solar, sino que se busca guardar parte de esa producción para hacerla más flexible y aprovechable. En comarcas como la de Valdecaballeros, muy ligadas desde hace décadas al debate energético, cada nuevo paso administrativo tiene además una evidente lectura territorial y económica.
El presupuesto de ejecución material supera los 68,6 millones de euros y afecta exclusivamente al término municipal de Valdecaballeros, en la provincia de Badajoz. Se trata, por tanto, de una actuación de peso sobre un único municipio, aunque con repercusión en el mapa energético regional por su conexión con una instalación renovable de gran tamaño. La autorización previa de la planta Valdesolar publicada en 2020 la situaba en 263,755 MW.
Procedimiento simplificado y alegaciones
Según el anuncio, la tramitación se hará por procedimiento simplificado. Ese encaje administrativo es coherente con la normativa estatal que, desde finales de 2025, exime de evaluación ambiental simplificada a determinados módulos de almacenamiento electroquímico hibridados cuando se ubican dentro de una poligonal ya evaluada ambientalmente y prevé además la reducción a la mitad de algunos plazos de tramitación.
Esa es la clave administrativa del expediente ahora abierto. No significa que el proyecto esté aprobado de forma definitiva, sino que entra en una fase de exposición pública en la que administraciones, entidades y particulares pueden examinar la documentación y presentar observaciones. El plazo fijado es de 15 días hábiles, a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado o por los cauces previstos en la legislación administrativa.
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