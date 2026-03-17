El sector arrocero extremeño se moviliza ante la peor crisis de las últimas décadas

La siembra de arroz se aproxima y las previsiones apuntan a que en 2026 se superarán las 100.000 hectáreas en España, unas 20.000 de ellas en Extremadura, que es la segunda comunidad autónoma con mayor producción. La campaña pasada fue la de la recuperación de la producción después de varios años muy mermada por la sequía y esta vez volverá a haber agua más que suficiente. La falta de lluvias castigó especialmente a determinadas cuencas como la del Guadiana y la del Guadalquivir, donde se sitúan las regiones arroceras más importantes en términos de superficie y producción, que en 2023 cayeron un 40% y un 50%, respectivamente, sobre la media de las cinco campañas precedentes.

Sin embargo, la mayor disponibilidad de recurso hídrico no se ha traducido en una mejora de este cultivo. La razón es una tormenta perfecta entre la coyuntura internacional, que hace que los precios del arroz estén en caída libre, la falta de protección para el producto europeo, que compite, critican los agricultores españoles, en desigualdad con el que entra de terceros países, y un aumento importante de los stocks no vendidos.

Hartos de esta situación, organizaciones agrarias y el sector arrocero de Extremadura han convocado un acto de protesta el próximo viernes 20 de marzo, a las once de la mañana, frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz, para defender el cultivo del arroz y reclamar medidas de apoyo al sector.

Convocantes

La movilización está impulsada por APAG Extremadura Asaja, Asaja Cáceres, UPA-UCE Extremadura, Aseprex, Agryga, La Unión Extremadura, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca y la Plataforma en Defensa del Arroz.

Según informaron este lunes los convocantes, la iniciativa busca visibilizar la situación que atraviesa el sector arrocero y trasladar a las administraciones la necesidad de adoptar medidas que garanticen la viabilidad de este cultivo estratégico en la región. Las organizaciones agrarias hacen un llamamiento a agricultores y profesionales del campo para que participen en esta concentración, con el objetivo de mostrar unidad en defensa de un sector con gran peso económico y social en las zonas regables de Extremadura.

"Este es el peor momento del sector arrocero que he visto a lo largo de mi vida profesional”, resume desde Asaja Miguel Minguet, uno de los mayores expertos sobre este cultivo, que actualmente es vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Sanidad Vegetal de los agricultores europeos en el COPA-Cogeca. "Sin medidas correctivas rápidas, la producción de arroz no tiene futuro en Europa", sentencia Minguet, informa Efe. Asimismo, alerta de la gravedad de la situación para la seguridad alimentaria europea y de las consecuencias medioambientales si se abandonan más hectáreas de arroz, ya que la mayoría de las que quedan se encuentran en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) donde, por otro lado, es inviable sembrar otros cultivos.

Entradas de arroz de Camboya y Myanmar

Para Minguet, la UE debe cambiar el nivel de activación de la cláusula de salvaguardia del régimen especial 'Todo Menos Armas' (EBA, en sus siglas en inglés), acordada por el trílogo el pasado mes de diciembre, y que permite que el 60% del arroz de Camboya y Myanmar que entra en la UE lo haga sin ningún arancel. El 40% restante, que sí lo paga, lleva aranceles "que llevan sin actualizarse desde 2004", denuncia. Según explica, los agricultores afrontan ya los preparativos de la campaña de 2026 mientras todavía permanece sin vender una parte muy importante de la cosecha de 2025, que podría situarse en torno al 70% de la producción.

El arroz se recupera tras la sequía, pero está en su "peor momento" por los bajos precios. / El Periódico

La responsable de arroz de COAG, María Carmelo, por su parte, califica la situación de "complicada" y defiende que en la ratificación del nuevo régimen EBA por el Parlamento Europeo se rebaje el umbral de la cláusula de salvaguardia para el arroz índica de Camboya y Myanmar de las 562.000 toneladas de ahora al nivel de 2019 (380.000 toneladas).

También demanda que España permita más autorizaciones excepcionales de sustancias activas de fitosanitarios para el arroz, como la del herbicida Aura, que está permitido en otros países europeos, porque es un "agravio comparativo" que ahonda la "falta de rentabilidad" en un sector que está con precios por debajo del coste de producción.

Subida de costes por la guerra con Irán

Desde Extremadura, el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos, muestra una gran preocupación porque "en cuestión de 30 días" hay que hacer entre el "70 y 80 % del gasto" en carburantes, fertilizantes y fitosanitarios para la futura siembra, y los efectos de la guerra en Oriente Medio podrían multiplicar los costes. "Los precios ruinosos que pagan a los productores están en torno a 250 y 260 euros por tonelada. Hasta hace diez días, el coste de producción se situaba en torno a los 350 y 370 euros/t, pero tememos que se vaya por encima de los 400 euros/t si continúa la especulación" con los precios de los insumos relacionados con el petróleo, advierte.

Llanos también tilda de muy complicado el contexto que vive el sector arrocero, "que aún no sabe si sembrar redondos o largos" ante la "situación inestable" que existe, y con "los almacenes llenos aún con el 50% de la cosecha de 2025 en Andalucía y el 60 % en Extremadura", las principales productoras de España.

"En Extremadura hay pueblos enteros dedicados al arroz" y la situación actual del sector puede pasar por "el cierre de muchísimas explotaciones", incluso antes de que entre en vigor en 2027 la nueva cláusula de salvaguardia del régimen EBA, apostilla.