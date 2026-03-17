El Supremo rechaza la querella de Vox por los incendios y aparta la vía penal contra Sánchez y Guardiola

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la macroquerella que Vox presentó en septiembre contra Pedro Sánchez, los ministros de Interior, Defensa y Transición Ecológica, y los presidentes autonómicos de Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Galicia y Asturias. La formación atribuía a los querellados delitos de homicidio imprudente, incendio forestal, vulneración de derechos de los trabajadores y prevaricación por la gestión de los fuegos del verano pasado.

El auto, según ha adelantado por EFE, sostiene que no hay documentos de los que pueda deducirse la responsabilidad penal de los aforados pese al alcance de los daños. Los magistrados subrayan, además, que la querella asentaba sus imputaciones en la mera condición de cargo público, sin concretar en varios casos qué competencia guardaba relación directa con la inacción denunciada.

Sin relación causal concreta

Uno de los ejes de la resolución es la falta de conexión precisa entre las decisiones políticas cuestionadas y cada uno de los incendios. El Supremo viene a señalar que no basta con reprochar una respuesta tardía o una actuación de gobierno discutible para construir un ilícito penal si no se individualiza la conducta y su nexo causal con hechos concretos.

Carlos Gil

La sala añade que la propia querella reconocía que muchos de esos incendios fueron provocados por terceras personas, sobre las que ya existen procedimientos penales en marcha, mientras que otros habrían tenido un origen fortuito y también están siendo objeto de investigación. Con ese contexto, el tribunal descarta atribuir de forma genérica una responsabilidad criminal a los aforados por el mero desempeño del cargo.

Qué afecta a Extremadura

La resolución tiene una derivada directa para Extremadura, ya que uno de los nombres incluidos por Vox era el de la presidenta de la Junta. Desde la óptica extremeña, el pronunciamiento del Supremo desactiva la ofensiva penal contra la máxima responsable autonómica en una causa que pretendía llevar al terreno judicial la gestión política de los grandes incendios del verano.

Así se está desarrollando el incendio en Las Hurdes / Toni Gudiel

No obstante, el auto no entra a valorar políticamente la respuesta de las administraciones ni el debate sobre los medios de prevención, extinción o coordinación. Lo que resuelve es otra cosa: que, con los elementos aportados en la querella, no aprecia base suficiente para abrir un procedimiento penal ante el alto tribunal.

En cuanto a los presidentes autonómicos, consejeros regionales y la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, el Supremo deja claro además que no se declara competente para conocer de esa parte de la querella. Esa precisión acota el alcance de la resolución y separa la inadmisión respecto de los aforados estatales de la cuestión competencial sobre otros responsables señalados por Vox.

Un verano trágico

El verano de 2025 dejó en Extremadura un balance especialmente severo de incendios forestales, con 50.089 hectáreas quemadas durante la época de peligro alto, muy por encima de la media del último decenio. Fue el ejercicio de mayor número de siniestros de la serie reciente, con 17 grandes incendios forestales y un fuerte peso de los fuegos de nivel 1. La mayor parte de la superficie afectada correspondió a pastos, dehesas y matorral, aunque también ardió una parte relevante de masa arbolada. Cáceres concentró cerca de dos tercios de la superficie calcinada.

Los incendios más graves se localizaron en Jarilla, con más de 16.500 hectáreas en el balance autonómico y una estimación posterior de 17.367 hectáreas; en Llerena, con 5.849 hectáreas; en Cáceres, con 3.703; y en Caminomorisco, con unas 2.700-2.800 hectáreas según las distintas referencias oficiales. En el caso de Jarilla, ha sido catalogado como el mayor incendio registrado en la comunidad.

En términos de daños, el golpe no fue solo ambiental. El propio decreto autonómico de ayudas describió una afectación directa sobre monte, cultivos y pastos, con destrucción de zonas de valor ecológico y productivo e impacto sobre la vida cotidiana de la población rural. También hubo serias pérdidas para el turismo rural: cancelaciones, caída de ingresos y deterioro de infraestructuras, con impacto en alojamientos rurales, restauración, guías de naturaleza y empresas de turismo activo.