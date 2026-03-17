UCE Extremadura alerta de una estafa por correo que amenaza con difundir vídeos íntimos falsos

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha alertado de una estafa que circula a través de correos electrónicos en los que los delincuentes amenazan con difundir supuestos vídeos íntimos de la víctima si no paga entre 750 y 950 dólares en Bitcoin. La organización pide ignorar el mensaje y denunciar el fraude.

En los mensajes, los estafadores aseguran haber accedido al dispositivo del destinatario y afirman disponer de grabaciones íntimas obtenidas supuestamente a través de la cámara del ordenador o del teléfono móvil. Para evitar la difusión de ese material, los ciberdelincuentes exigen el pago en Bitcoin e imponen un plazo limitado, que suele oscilar entre 48 y 50 horas, con el objetivo de presionar a la víctima y forzar una reacción rápida.

Según explican desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), este tipo de mensajes están diseñados para generar pánico y presión psicológica, aprovechando el miedo a una posible exposición pública.

Un fraude masivo sin acceso real a los dispositivos

En el mensaje, los estafadores aseguran haber instalado un supuesto software espía indetectable que permitiría controlar el ordenador o el teléfono móvil. Sin embargo, los expertos recuerdan que esa supuesta vigilancia es completamente falsa y forma parte del engaño.

Los delincuentes no tienen acceso real a ningún vídeo ni al dispositivo de la víctima. Se trata de correos elaborados con textos genéricos que se envían de forma masiva a miles de direcciones de correo electrónico.

El fraude se apoya en el uso de criptomonedas como Bitcoin, ya que estos pagos son difíciles de rastrear y no se pueden revertir una vez realizados.

Recomendaciones para los usuarios

Ante este tipo de situaciones, el Incibe recomienda eliminar el correo electrónico y bloquear al remitente, además de no responder ni realizar ningún pago.

La organización también aconseja denunciar el caso ante los organismos especializados en ciberseguridad y recuerda que disponen del teléfono gratuito 017 para atender consultas y ayudar a los ciudadanos ante posibles fraudes digitales.

Asimismo, insiste en la importancia de no actuar bajo presión ni dejarse llevar por el miedo, ya que este tipo de campañas se basan precisamente en provocar una reacción inmediata que lleve a las víctimas a pagar sin comprobar la veracidad de la amenaza.