Almaraz lleva su futuro al corazón de Europa: Bruselas escucha la defensa extremeña de la central nuclear

El Parlamento Europeo en Bruselas ha acogido este miércoles un desayuno de trabajo organizado por la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’, en colaboración con la asociación sectorial Nuclear Europe, con el objetivo de abrir un diálogo institucional sobre el papel de la energía nuclear en los grandes desafíos estratégicos de la Unión Europea. La cita ha situado en el centro del debate la contribución de la central nuclear de Almaraz a la descarbonización, la autonomía energética, la reindustrialización y la lucha contra la despoblación.

Un momento del desayuno de trabajo en el Parlamento Europeo. / El Periódico

En la reunión participaron eurodiputados de distintos países y sensibilidades políticas, así como miembros del Comité Económico y Social de España, Francia, Polonia, República Checa y Rumanía. El encuentro también contó con la presencia de representantes institucionales de regiones europeas con instalaciones nucleares, entre ellas Extremadura, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

Durante el desayuno de trabajo asistieron, como miembros de la plataforma, los alcaldes de Almaraz y Navalmoral de la Mata, Juan Antonio Díaz y Enrique Hueso, respectivamente. La delegación extremeña defendió en Bruselas la continuidad de una infraestructura que consideran estratégica para el presente y el futuro económico de la comunidad autónoma.

Polo económico

El presidente de ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’, Fernando Sánchez, expuso ante los asistentes la situación actual de la central cacereña, a la que definió como uno de los principales polos económicos de Extremadura. Sánchez subrayó que de Almaraz dependen unos 4.000 empleos y que se ubica en una región de la España vaciada cuya renta per cápita se sitúa por debajo del 75% de la media de la Unión Europea.

En su intervención, el presidente de la plataforma puso el acento en la contradicción que, a su juicio, supone que una región receptora de fondos europeos para combatir la despoblación rural, frenar la emigración y fomentar el desarrollo territorial vea amenazada la continuidad de su principal industria. La plataforma sostiene que el eventual cierre de la central supondría un golpe directo para el empleo, la actividad económica y la cohesión territorial en el entorno de Campo Arañuelo y en el conjunto de Extremadura.

El presidente de ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’, Fernando Sánchez. / El Periodico

Sánchez también defendió el valor energético y ambiental de la instalación, al recordar que Almaraz produce energía de base y evita la emisión de 6 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. El mensaje trasladado en Bruselas fue que la central extremeña combina suministro estable, bajos costes operativos y ausencia de emisiones directas, en un momento de especial incertidumbre geopolítica.

“Desde la plataforma Sí a Almaraz, sí al futuro instamos al Gobierno español a que no haga oídos sordos al llamamiento de la Comisión Europea, a través de su presidenta, Ursula von der Leyen, que ha defendido públicamente evitar el desmantelamiento de centrales nucleares como Almaraz”, afirmó Fernando Sánchez durante su intervención. El presidente de la plataforma añadió que Von der Leyen “ha hecho una clara llamada de atención a los planes del Gobierno de Sánchez sobre el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas”.

El alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz. / El Periodico

En esa misma línea, Sánchez defendió ante los asistentes que España es, según expuso, el único Estado miembro con capacidad de generación nuclear que no ha anunciado la extensión de la vida útil de sus centrales. “Las centrales pueden seguir suministrando electricidad de forma fiable, a bajos costes y sin emisiones”, argumentó el presidente de la plataforma en el transcurso del encuentro.

Uno de los ejes del debate fue la necesidad de reforzar la autonomía energética europea mediante un mix equilibrado que combine el crecimiento de las energías renovables con fuentes firmes y bajas en carbono. Los participantes coincidieron en que la estabilidad del sistema eléctrico, la garantía de abastecimiento, la contención de los precios y la competitividad industrial exigen una transición energética equilibrada.

Riesgo demográfico

La jornada también puso el foco en el papel que las infraestructuras energéticas pueden desempeñar en el desarrollo económico de las regiones rurales o periféricas. Con un 40% de los municipios españoles en riesgo demográfico, los promotores del acto alertaron de que perder una industria tractora como Almaraz aceleraría el declive rural en amplias zonas del país.

Además, durante el desayuno de trabajo se defendió la necesidad de una mayor coherencia en las políticas energéticas europeas. Sobre la mesa estuvo la idea de que las decisiones de cada Estado miembro sobre su mix energético no solo afectan a su territorio, sino también a la seguridad de suministro, al mercado eléctrico europeo y a los objetivos climáticos comunes de la Unión.

Actividad de la plataforma

Este encuentro se enmarca en la actividad institucional que la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’ viene desarrollando en Bruselas para trasladar a las instituciones europeas el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España. La ofensiva institucional impulsada por la plataforma busca internacionalizar el caso de Almaraz y situarlo como una cuestión europea, no exclusivamente nacional.

Esa estrategia dio un paso relevante en junio de 2025, cuando la plataforma presentó una petición ante el Parlamento Europeo para solicitar una revisión del calendario de cierre de las centrales nucleares españolas y una evaluación de sus impactos socioeconómicos y territoriales. La Comisión de Peticiones admitió a trámite esa iniciativa al considerar que planteaba cuestiones de dimensión europea vinculadas a la energía, el empleo y la cohesión territorial.

Posteriormente, en enero de este año, una delegación de europarlamentarios realizó una misión de dos días a Almaraz para recabar información de primera mano, escuchar a todas las partes y evaluar sobre el terreno las consecuencias del cierre de la central. El informe con las conclusiones de esa visita se espera para los próximos meses y puede convertirse en un nuevo elemento de presión política sobre el calendario de clausura de la planta extremeña.

El encuentro celebrado hoy forma parte de este proceso de diálogo con instituciones europeas y representantes políticos de distintos países, con el objetivo de contribuir a un debate informado sobre el papel de la energía nuclear en la transición energética del continente.