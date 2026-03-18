El Congreso da luz verde a las medidas urgentes por las borrascas: 7.000 millones para Andalucía y Extremadura

El Pleno del Congreso ha dado este miércoles luz verde al decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero, que moviliza más de 7.000 millones de euros para paliar los efectos de los temporales en Andalucía y Extremadura. La convalidación ha contado con un amplio respaldo de la Cámara, con 316 votos a favor frente a 32 en contra, emitidos por Vox. El texto articula ayudas dirigidas a personas, empresas, municipios, infraestructuras y consumidores.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido unas medidas "sin precedentes" ante el impacto de las borrascas, que dejaron más de 12.400 personas desalojadas, 9.500 incidencias y 150 carreteras afectadas.

Impacto directo en Extremadura

El plan contempla 2.174 millones de euros en ayudas directas para 619 municipios de Andalucía y Extremadura, que se concederán de oficio, según ha explicado Planas durante su intervención. Estas ayudas se estructuran en ocho capítulos que abarcan desde daños personales y en viviendas hasta apoyo a sectores como el agrario y pesquero, así como medidas fiscales, laborales y de infraestructuras.

Entre las compensaciones previstas figuran pagos de 50 euros por persona y día en caso de desalojo y hasta 60.480 euros por la destrucción total de la vivienda.

Peso del sector primario

Una parte relevante del paquete se dirige al campo, clave también en la economía extremeña. El decreto incluye 2.874 millones de euros para el sector primario, con más de 2.100 millones en ayudas directas a explotaciones agrarias. Además, se destinan 10 millones de euros a armadores de buques de pesca con puerto base en Andalucía por el amarre de la flota.

Medidas laborales y sociales

El decreto introduce también medidas de protección laboral, como la prohibición de despedir a trabajadores en empresas que se beneficien de ayudas directas o de expedientes de regulación vinculados a las borrascas. Los autónomos que hayan tenido que interrumpir su actividad podrán solicitar la prestación por cese sin necesidad de acreditar fuerza mayor.

Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica financiará al 100% obras en cauces urbanos dañados, mientras que los consumidores afectados podrán resolver contratos o aplazar servicios no prestados.

Debate político en el Congreso

Durante el debate, Planas ha defendido que "una situación extraordinaria requería medidas extraordinarias" y ha subrayado que las ayudas estarán exentas de tributación. También ha advertido de que "hay que afrontar la realidad del cambio climático".

Desde el PP, José Ignacio Romaní ha calificado el decreto de "necesario", aunque ha criticado la respuesta del Gobierno por "tardía y burocrática" y ha destacado la actuación de la Junta de Andalucía.

Por su parte, Ignacio Hoces, de Vox, ha rechazado el texto y ha acusado al Ejecutivo de actuar "con una foto" en cada tragedia y "una nueva mentira" en cada promesa.

En cambio, Juan Antonio Valero, de Sumar, ha defendido la "eficacia" del Gobierno, mientras que Martina Velarde, de Podemos, ha considerado que las medidas son "necesarias pero insuficientes". Desde el PNV, Idoia Sagastizabal ha apelado a la "solidaridad entre territorios" para respaldar el decreto.