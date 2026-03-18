CSIF pide a la Junta de Extremadura que pague en marzo el segundo abono de la deuda salarial del 2% a sus empleados públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha reclamado a la Junta de Extremadura que abone en la nómina de marzo el segundo pago de la deuda correspondiente a la subida salarial pendiente del año 2020 para su personal público. Según ha señalado la organización, ese abono está incluido en la calendarización pactada en la Mesa General de Negociación y debe ejecutarse dentro del primer cuatrimestre de 2026.

CSIF recuerda que el primer pago de ese 2% ya fue percibido por los empleados públicos de la Administración autonómica en abril de 2025. El calendario aprobado contempla ahora un segundo desembolso en los primeros cuatro meses de este año y un tercer y último pago dentro del mismo periodo de 2027.

El sindicato sostiene que no tendría sentido esperar al límite del plazo acordado cuando se trata de una deuda histórica que, según su versión, se arrastra desde hace seis años. Por ello, reclama que el ingreso se formalice ya en la nómina de este mes de marzo.

Una reclamación con carga política y sindical

En su comunicado, CSIF vincula este reconocimiento a las movilizaciones y acciones reivindicativas que ha mantenido durante los últimos años en Extremadura. La organización afirma que, tras esa presión, fue posible que se reconociera una deuda de once meses de subida salarial de 2020 que no había sido abonada.

El sindicato, mayoritario en el ámbito de la Función Pública extremeña, enmarca además esta exigencia en un momento de especial atención sobre la administración regional, al dirigirse a un Gobierno regional en funciones. En ese contexto, pide que no se agoten los márgenes del acuerdo y que el segundo pago se ejecute cuanto antes.

8,3 millones previstos en 2026

CSIF cifra en 8,3 millones de euros el importe correspondiente a este segundo pago previsto para 2026. A juicio de la organización, lo deseable sería avanzar "todo lo posible" en el abono de la cuantía pendiente a los trabajadores de la Junta.

La reclamación afecta a miles de empleados públicos extremeños y vuelve a poner el foco sobre una cuestión sensible para la comunidad autónoma: el cumplimiento efectivo de los compromisos retributivos de la Administración con su plantilla. En una región donde el empleo público tiene un peso notable en la estructura laboral, cualquier decisión sobre nóminas y atrasos tiene también impacto político y social.

Calendario pendiente hasta 2027

Con el primer abono ya ejecutado en 2025, la controversia se centra ahora en el momento exacto del segundo pago. El acuerdo permite hacerlo hasta finales de abril, pero CSIF insiste en que se incorpore a la nómina de marzo.

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De cumplirse el esquema negociado, quedaría aún un tercer y último pago en el primer cuatrimestre de 2027. Hasta entonces, el sindicato mantiene la presión sobre la Junta para que acorte tiempos en una reivindicación que presenta como una reparación pendiente con los empleados públicos extremeños.