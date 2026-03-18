Los empleados públicos de Extremadura tendrán espacios de escucha y canales seguros de internet para plantear sus demandas

UGT Servicios Públicos Extremadura ha presentado la campaña "Pendientes de ti", una iniciativa con la que quiere reforzar su presencia en los centros de trabajo de la Junta de Extremadura para abrir espacios de escucha activa entre los empleados públicos.

El sindicato ha impulsado esta acción en un contexto marcado por la interinidad del Gobierno autonómico desde diciembre y la "paralización" de la negociación colectiva. Según explica, el objetivo es recoger propuestas, inquietudes y demandas que, una vez se constituya el nuevo Ejecutivo, se trasladarán a las mesas de negociación como base de su acción sindical.

UGT señala que esta situación política afecta al funcionamiento ordinario de la administración, ralentizando la actividad pública y dejando en suspenso avances laborales. Ante ello, ha optado por “tomar la iniciativa” y actuar desde la cercanía con las plantillas.

Canales seguros y participación directa

La campaña nace con una idea central: escuchar. Para ello, el sindicato ha habilitado diferentes vías para garantizar la participación de los trabajadores públicos de sanidad, educación y administración general. Entre estas herramientas destacan un espacio seguro en internet accesible mediante código QR, que permite trasladar opiniones de forma anónima; un canal de WhatsApp; encuentros presenciales; y buzones físicos de escucha instalados en los centros de trabajo, donde los empleados pueden dejar por escrito sus propuestas.

UGT ha incidido en que pretende llegar a todo el territorio, desde grandes ciudades hasta pequeños municipios, para que ningún trabajador se quede sin expresar su opinión.

Presencia en centros clave de la región

Dentro de este despliegue, el sindicato ya ha organizado el recorrido de lo buzones de escucha en centros representativos de los tres sectores públicos, combinando administración autonómica, sanidad y educación. Estarán instalados, con papel y bolígrafo, para que cada persona pueda dejar libremente su propuesta, su sentir o su idea de mejora, en el Centro Sociosanitario y el Hospital de Mérida junto al IES Ágora de Cáceres (19 de marzo); en el Centro Sociosanitario de Plasencia, el Hospital San Pedro de Cáceres y el CEIP Mirador Cerro Gordo de Badajoz (20 de marzo); o en el CICYTEX de Lobón, el Hospital Universitario de Badajoz y el IES Virgen de Guadalupe de Cáceres (23 de marzo).

El calendario continúa con paradas en el Edificio Múltiples de Cáceres, el Hospital de Plasencia y el IES Extremadura de Mérida (24 de marzo); el CAMP Nuestra Señora de las Cruces de Don Benito, el Hospital de Don Benito y el CEIP Miralvalle de Plasencia (25 de marzo); el CAMP María Jesús López Herrero de Plasencia, el Hospital de Coria y el IES La Laboral de Cáceres (26 de marzo); y finaliza en el Edificio III Milenio de Mérida, el Hospital de Navalmoral y centros educativos de Torrejoncillo (27 de marzo.)

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Dar voz a quienes sostienen lo público

UGT asegura que pone el foco en quienes cuidan de la ciudadanía y hacen posible el funcionamiento de lo público: bomberos forestales, agentes del medio natural, enfermeras, celadores, profesionales que atienden a las personas mayores y personal funcionario que tramita ayudas y gestiona la vida diaria de miles de extremeños y extremeñas. A todos ellos quiere escuchar el sindicato para conocer "cómo están, cómo se sienten y qué cambios consideran necesarios".

La campaña utiliza la imagen de una oreja como símbolo de escucha y cercanía, con la intención de trasladar que el sindicato acude a los centros a recoger directamente el sentir de las plantillas.

Una vez se constituya el nuevo Ejecutivo autonómico, avanza que transformará todas las aportaciones recogidas en propuestas concretas para la negociación colectiva. El sindicato aspira así a convertirse en portavoz del sentir mayoritario de los empleados públicos de la Junta de Extremadura y trasladar al nuevo Ejecutivo que sus reclamaciones "no pueden seguir esperando, reclamando diálogo inmediato para mejorar las condiciones laborales, fortalecer los servicios públicos y contribuir al bienestar de la ciudadanía extremeña", subraya.