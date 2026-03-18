Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz

Extremadura afrontará desde este jueves un episodio de inestabilidad con lluvias y posibles tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque el tiempo tenderá a mejorar de cara al sábado, cuando bajará la probabilidad de precipitaciones y subirán de nuevo las máximas.

La comunidad registrará este jueves cielos nubosos, con precipitaciones en el oeste y probabilidad de lluvias también en el resto de la región, aunque de forma más dispersa. La Aemet no descarta, además, algunas tormentas durante la tarde.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios, mientras que las máximas se mantendrán estables o irán en ligero ascenso. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 11 y los 22 grados, y en Cáceres entre los 10 y los 20. El viento soplará del sureste y del sur, flojo, con algunos intervalos de moderado.

Viernes

La inestabilidad se intensificará el viernes, con cielos nubosos o cubiertos y probables precipitaciones, más seguras e intensas en la provincia de Badajoz. Será la jornada más adversa de las tres, dentro de un ambiente marcado por la lluvia en buena parte de Extremadura.

Ese día, las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros, mientras que las máximas irán en descenso, que localmente podrá ser notable. En la capital pacense se prevén valores entre los 12 y los 19 grados, mientras que en Cáceres se moverán entre los 9 y los 17. El viento será del este y sureste, flojo con intervalos de moderado.

Sábado

De cara al sábado, la previsión apunta a una mejoría relativa. Se esperan intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones dispersas, en una jornada menos inestable que la anterior. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios y las máximas volverán a subir, con 11 y 20 grados en Badajoz y 10 y 18 en Cáceres. El viento será flojo y variable.

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Así, Extremadura iniciará este jueves un tramo final de semana marcado por la inestabilidad atmosférica, con riesgo de tormentas y lluvias más persistentes e intensas el viernes, especialmente en la provincia de Badajoz, antes de una mejoría parcial el sábado.