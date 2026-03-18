Extremadura introduce cambios en los certámenes ganaderos: menos trámites y más seguridad sanitaria

La Junta de Extremadura ha sacado adelante un nuevo decreto para regular el procedimiento único de autorización de los certámenes ganaderos en la comunidad, una medida con la que busca reducir la carga burocrática en su celebración y, al mismo tiempo, reforzar las condiciones de sanidad animal y salud pública en este tipo de concentraciones.

La norma, aprobada por el Consejo de Gobierno, fija además requisitos complementarios a los ya vigentes en materia de sanidad animal y razas ganaderas. Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, el decreto establece en una única solicitud la autorización correspondiente tanto a las normas de sanidad animal como a las de control de las razas ganaderas. "Se unifican esos dos trámites en uno para agilizar la burocracia", ha señalado.

La medida afecta a los certámenes ganaderos, entendidos como aquellas actividades autorizadas que reúnen ganado en instalaciones adecuadas con destino a transacción comercial, exhibición o valoración, y en las que pueden participar ganaderos o personas interesadas que cumplan los requisitos exigibles, de acuerdo con la definición recogida en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.

Un solo procedimiento

Uno de los principales cambios del decreto es la creación de un procedimiento único de autorización. Hasta ahora, estos eventos debían ajustarse a distintos controles administrativos vinculados, por un lado, a la sanidad y el bienestar animal y, por otro, a las exigencias sobre razas ganaderas.

Con la nueva regulación, la Junta integra ambos trámites en una sola autorización previa. Según el Ejecutivo regional, esta simplificación administrativa permitirá agilizar la organización de los certámenes sin rebajar las garantías exigidas para su celebración.

En esa misma línea, Manzano ha destacado que con esta medida "se asimilan los requisitos para celebrar certámenes de ganado selecto, tanto locales como autonómicos, con los que se exigen a día de hoy a nivel estatal".

Riesgo sanitario

El decreto parte de una idea central: las concentraciones de animales suponen un riesgo "muy elevado" de transmisión de zoonosis, por lo que requieren una regulación específica que permita proteger tanto la sanidad animal como la salud pública.

Por eso, entre las condiciones sanitarias exigidas para celebrar estos certámenes figura la obligación de contar con un profesional veterinario colegiado en ejercicio. A ello se suma la necesidad de contratar servicios profesionales de desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones antes de la entrada de los animales y también después, en caso de que se trate de recintos de usos múltiples.

De esta forma, la Junta pretende reforzar el control sanitario en eventos que concentran un número importante de cabezas de ganado y en los que coinciden explotaciones, operadores y animales de distinta procedencia.

Ganado selecto

La norma también incorpora exigencias específicas para los certámenes de ganado selecto, ya sean de carácter local o autonómico, que pasarán a regirse en términos análogos a los que se aplican en las convocatorias estatales.

En estos casos, será obligatorio disponer de instalaciones y medios adecuados para la función del certamen, así como admitir únicamente animales inscritos en libros genealógicos y que cumplan la normativa en materia de zootecnia, sanidad y bienestar animal.

Además, los organizadores deberán identificar a una persona con conocimientos técnicos suficientes para responsabilizarse del cumplimiento de las normas previstas en el decreto. Esa figura podrá coincidir con la del veterinario responsable, siempre que reúna las condiciones necesarias.

Derogación de normas

Otro de los efectos del nuevo decreto es que, al concentrar en una sola autorización el control previo del cumplimiento de las normas sobre sanidad, bienestar animal y razas ganaderas, permite derogar expresamente la normativa autonómica anterior referida a estas últimas.

Con ello, la Junta ordena en un solo marco regulatorio las condiciones para celebrar certámenes ganaderos en Extremadura y adapta los eventos de ganado selecto locales y autonómicos a un esquema más homogéneo con el estatal.