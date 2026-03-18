Extremadura lidera un proyecto europeo de ciberseguridad con universidades, centros tecnológicos y fuerzas de seguridad de España y Portugal

La Junta de Extremadura liderará un nuevo proyecto europeo de ciberseguridad tras la aprobación de la candidatura CIBERRAIA en el programa de cooperación transfronteriza Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. La iniciativa contará con una financiación total de 1,49 millones de euros procedentes de fondos FEDER y situará a la región al frente de la coordinación general del proyecto.

El programa se desarrollará entre 2026 y 2028 y tiene como principal objetivo reforzar la seguridad digital en el espacio transfronterizo que conforman Extremadura, el Alentejo y el Centro de Portugal. Para ello, se impulsará la colaboración entre administraciones públicas, fuerzas de seguridad, universidades y empresas tecnológicas. El secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, ha subrayado que “la digitalización solo tiene sentido si es segura”, destacando la importancia de generar confianza tanto en la ciudadanía como en el tejido empresarial para aprovechar las oportunidades del entorno digital.

El proyecto reúne a un consorcio de entidades de alto nivel de España y Portugal, entre ellas la Universidad de Extremadura, la Universidade de Aveiro, varios institutos politécnicos portugueses, el CIEMAT, las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz y la Guardia Civil. Esta alianza busca mejorar la coordinación y dar una respuesta conjunta a los retos de la ciberseguridad. Desde la Junta destacan que la iniciativa es fruto de una estrecha cooperación institucional y refleja el potencial de Extremadura para liderar proyectos europeos en transformación digital.

Motor económico y digital

El impulso de la ciberseguridad se enmarca en el crecimiento del sector digital en la región, que ya genera uno de cada cinco nuevos empleos y crece a un ritmo muy superior al del resto de sectores. Además, presenta salarios significativamente más altos, lo que lo convierte en un motor clave de desarrollo económico.

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CIBERRAIA se integra en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, junto a otras iniciativas destinadas a reforzar la protección digital de administraciones, empresas y ciudadanos. Con este proyecto, la región da un paso más en su posicionamiento como referente en innovación y seguridad digital en el ámbito europeo.