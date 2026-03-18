Turismo senior
El 'Imserso extremeño' amplía destinos: México, Tailandia y Egipto, entre los viajes con descuentos para mayores
En su tercera edición, el programa '55 y más' del Sepad ofrecerá 77 rutas internacionales, además de nacionales y cruceros, con el objetivo de combatir la soledad no deseada y crear lazos de amistad entre los mayores extremeños
Vuelve el 'Imserso extremeño', que en su tercera edición mira a los destinos internacionales: México, Tailandia o Egipto son algunos de los países a los que podrán viajar los mayores extremeños con descuentos de hasta el 20%. Se trata del programa de viajes '55 y más' del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), que este miércoles ha presentado en rueda de prensa la coordinadora técnica de Programas Asistenciales y Recursos de Apoyo, Olivia Díez Rivero.
En total, para 2026 se ofrencen 135 rutas por destinos nacionales e internacionales, además de cruceros y rutas por islas. Concretamente, habrá 77 rutas internacionales, 30 rutas nacionales, 19 rutas por islas y tres grandes cruceros por Italia, Francia y Ring. El objetivo es "promover el envejecimiento activo y saludable a través de la socialización, la participación social y cultural", ha explicado Díez.
Buena acogida
Según destaca el Ejecutivo regional, la primera edición del programa, en 2024, tuvo una gran acogida, que permitió a 920 extremeños disfrutar de viajes nacionales e internacionales, mientras que en 2025 la participación se incrementó en un 44,78%, alcanzando los 1.332 viajeros.
Estos datos "consolidan una apuesta firme por el SEPAD y la red de agencias que desarrollan la actividad", quienes trabajan intensamente con el fin de ofrecer un programa diverso con el que combatir la soledad no deseada y fomentando la socialización de los mayores extremeños a través del turismo.
Envejecimiento activo
El programa va destinado a los mayores de 55 años que residen en Extremadura sin límite de renta, que pueden viajar acompañados de otra persona mayor o menor de esa edad, siempre que tenga un vínculo familiar. Los paquetes se ofrecen con un 20% de descuento sobre el precio de mercado y ya se pueden adquirir en las agencias validadas por el Sepad: Costas y Paisajes - Coria Tours, Viajes El Corte Inglés, Halcón Viajes, Viajes B The Travel, IAG7 Viajes, Viajes Cibeles y Nautalia.
Esta iniciativa permitirá a los extremeños no solo beneficiarse de tarifas reducidas con respecto al precio habitual del mercado, sino también "crear lazos que pueden perdurar, fomentando relaciones de amistad y previniendo situaciones de soledad no deseada", ha señalado Olivia Díez.
Vuelos directos desde Badajoz
Las salidas se efectuarán principalmente desde Cáceres, Badajoz, Plasencia y Mérida, aunque en determinadas ocasiones se ofertan otros puntos como Navalmoral de la Mata. Al igual que en ediciones anteriores, el programa contará con vuelos directos desde el Aeropuerto de Badajoz con el objetivo de facilitar desplazamientos.
El alojamiento será en hoteles de, mínimo, 3 estrellas con pensión completa y, se programarán al menos dos excursiones y/o visitas culturales por viaje. Todos los trayectos, desde la salida hasta el punto de regreso, cuentan con guía acompañante y, en determinados destinos, guía local.
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