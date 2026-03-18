Llega el relevo de la ganadería extremeña: de empezar con cinco ovejas a encontrar futuro en el campo

Marc Martínez no nació entre ovejas ni heredó una explotación familiar. Creció en Barcelona, lejos del campo y en una familia sin tradición ganadera. Con 18 años ya tenía claro su camino y decidió mudarse a Extremadura, atraído por un mundo que hasta entonces solo conocía por las raíces de su madre, natural de un pueblo de la región. Empezó con cinco ovejas en unas "parcelillas" que tenían sus abuelos. Hoy, con 34 años, vive en Cáceres y gestiona junto a su suegro una ganadería de ovino, tras años ampliando poco a poco una explotación levantada desde cero.

Su historia no es la más habitual, pero tampoco es la única. Como él, otros jóvenes intentan abrirse paso en un sector marcado por la falta de relevo generacional, las dificultades de acceso a la tierra, la percepción del oficio como poco rentable y las trabas burocráticas. Un total de 110 personas participaron este miércoles en las III Jornadas para Jóvenes Ganaderos, celebradas en el Hotel Don Manuel de Cáceres, que han reunido a profesionales, técnicos y representantes del sector en torno a algunos de los principales retos actuales de la ganadería.

Marc Martínez, ganadero de ovino en Cáceres. / Rocío Muñoz

Para Marc, la incorporación de jóvenes al campo "no es fácil, pero tampoco es imposible". Sostiene que la mayor traba al comenzar es la inversión inicial cuando no se dispone de tierras y, aunque es consciente del esfuerzo, advierte de que "te quedas sin fines de semana y sin muchas otras cosas, pero si de verdad lo quieres, lo consigues".

Como apoyo, destaca además la labor de las cooperativas. "Copreca, por ejemplo, que es la organizadora de estas jornadas, ayuda muchísimo en cuanto a oportunidades en el sector, y los apoyos de la Junta también son necesarios", concluye.

Jóvenes ganaderos y emprendimiento rural en Extremadura

Otra de las voces que refleja esta realidad es la de María Victoria Fernández, ganadera de vacuno en extensivo en la Sierra de San Pedro. Tiene 29 años y, como en muchos casos, su vínculo con el campo viene de casa, aunque su trayectoria no ha sido exclusivamente agraria.

"Empecé por mis padres. Estudié una carrera, así que decidí compaginarlo todo, porque sí se puede", cuenta. En su caso, la decisión no pasaba solo por incorporarse a la ganadería, sino por no renunciar a lo aprendido y vivido en su familia, ya que, junto a su hermana, se crió en el campo, entre animales y acompañando a sus padres todos los días.

María Victoria Fernández, ganadera de vacuno en extensivo en la Sierra de San Pedro. / Rocío Muñoz

Esa doble vía es posible, aunque no está exenta de dificultades: "Lo más difícil es empezar, como en toda empresa. Una vez que arrancas, cuando llevas tres o cuatro años lo ves todo más ligero", señala. Aun así, insiste en la importancia del acompañamiento: "Es clave tener un mentor, por eso las cooperativas y asociaciones son muy importantes".

Sanidad y burocracia: los principales obstáculos

La joven ganadera también pone el foco en los obstáculos del sector. "Para mí, los problemas son sanitarios y burocráticos. Hay muchas medidas sanitarias que entran en conflicto. Además, están entrando muchas enfermedades nuevas para las que no estamos preparados, y deberíamos ser más ágiles a la hora de afrontarlas con vacunación", subraya.

La burocracia, añade, es otro de los grandes frenos, especialmente en el medio rural. "Es inmensa y hay que agilizarla. A veces en el campo no tienes internet y pensamos que todo es tecnología, pero es complicado llevar esa tecnología al campo. No puede ser algo que empiece de golpe y todo el mundo se sume, tiene que ser poco a poco".

Pese a todo, tiene clara su visión del oficio: "Soy la persona más feliz que conozco trabajando en la ganadería", asegura convencida de que los problemas del sector no están tanto en el campo como en su gestión.

Jornadas en Cáceres y formación ganadera

Las jornadas, organizadas por Copreca, se han planteado como un espacio de formación y encuentro para jóvenes ganaderos, con el objetivo de impulsar su profesionalización y ofrecer herramientas para mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

El programa ha abordado cuestiones como la sanidad animal —con especial atención a la bioseguridad o los nuevos límites de antibióticos—, la sostenibilidad o la incorporación de nuevos perfiles al sector, y continuará este jueves en las instalaciones de la cooperativa en Trujillo.

Ayudas para jóvenes ganaderos

En ese mismo contexto, la Junta ha defendido la necesidad de reforzar el apoyo al sector, especialmente en lo que respecta a la entrada de jóvenes y a las condiciones en las que desarrollan su actividad.

"El sector ganadero es fundamental para nuestra región. Fija población, genera riqueza y empleo", ha señalado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, que también ha insistido en la necesidad de incorporar innovación y reforzar la sanidad animal.

Entre las medidas impulsadas por la Junta, ha destacado la convocatoria abierta durante todo el año para las ayudas a la incorporación, un cambio que ha permitido reducir de forma notable los plazos. "El joven puede incorporarse cuando quiera y tenemos un tiempo medio de respuesta de 20 días", ha indicado, frente a los tiempos de hasta dos años que se registraban anteriormente.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, junto a profesionales, técnicos y representantes del sector. / Rocío Muñoz

También ha avanzado nuevas líneas de trabajo, como un plan para facilitar el traspaso de explotaciones entre quienes se jubilan y quienes se incorporan, junto a medidas de conciliación y formación para hacer el sector más atractivo.

Bioseguridad, enfermedades y saneamiento

En materia sanitaria, una de las principales preocupaciones del sector, Morán defendió el refuerzo de la prevención y la bioseguridad. "Hemos tenido muchos problemas, como la EHE o la lengua azul, y la Junta ha estado ahí acompañando, también con vacunas gratuitas", ha afirmado.

Además, pha puesto en valor la flexibilización de los programas de saneamiento, especialmente en lo relativo a la tuberculosis bovina, con el objetivo de adaptar las medidas a la situación de cada explotación y reducir el impacto sobre la actividad ganadera.

Historias como las de Marc Martínez o María Victoria Fernández reflejan ese cambio de perfil en el campo extremeño. Con trayectorias distintas —desde quien llega sin experiencia previa hasta quien crece entre animales—, ambos comparten un mismo objetivo: hacerse un hueco en un sector exigente, pero con futuro. Entre dificultades, aprendizaje y vocación, representan a una nueva generación que sigue apostando por la ganadería en Extremadura.