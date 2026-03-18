Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Los agentes de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo concluyeron en julio de 2024, veinte meses antes de la detención de los dos vecinos, que la mujer había sido víctima de un "homicidio con ocultación de cadáver"

Dekra sustituirá a Itevebasa en la ITV móvil de Cáceres a partir de abril, aunque aún no se sabe dónde se ubicará, y se compromete a crear doce empleos indefinidos

Ya hay voces que apuntan a una gran coalición nacional liderada por la dirigente de Unidas por Extremadura, que cosechó el pasado diciembre el mejor resultado de su formación

El ayuntamiento de la capital extremeña defiende que el aumento del 3,82 % en 2026 refuerza los servicios públicos y avanza nuevas bolsas de empleo tras la Semana Santa

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El plan preliminar prevé comprar 19 autobuses eléctricos al inicio de la concesión, adaptar cocheras para la recarga y asumir una subvención anual que podría superar los 11,6 millones en el escenario más ambicioso