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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Los perfiladores de la Guardia Civil predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas: "Un vecino de una vivienda próxima al túnel"
Los agentes de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo concluyeron en julio de 2024, veinte meses antes de la detención de los dos vecinos, que la mujer había sido víctima de un "homicidio con ocultación de cadáver"
La nueva ITV de Cáceres arrancará en Capellanías, pero apunta a una sede de mayor capacidad
Dekra sustituirá a Itevebasa en la ITV móvil de Cáceres a partir de abril, aunque aún no se sabe dónde se ubicará, y se compromete a crear doce empleos indefinidos
Irene de Miguel: el espejo en el que se mira la izquierda alternativa
Ya hay voces que apuntan a una gran coalición nacional liderada por la dirigente de Unidas por Extremadura, que cosechó el pasado diciembre el mejor resultado de su formación
Casi 25 millones de euros para reforzar la plantilla municipal y los servicios en Mérida
El ayuntamiento de la capital extremeña defiende que el aumento del 3,82 % en 2026 refuerza los servicios públicos y avanza nuevas bolsas de empleo tras la Semana Santa
El futuro contrato del bus en Cáceres eleva el coste municipal y obliga a electrificar toda la flota
El plan preliminar prevé comprar 19 autobuses eléctricos al inicio de la concesión, adaptar cocheras para la recarga y asumir una subvención anual que podría superar los 11,6 millones en el escenario más ambicioso
- Extremadura, entre las comunidades más castigadas por la subida del 40% en la cesta de la compra
- Extremadura publica la convocatoria de oposiciones de maestros con 304 plazas: el plazo de solicitud se abre el 19 de marzo
- Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
- Extremadura convocará por primera vez un concurso de méritos en el SES para ocupar las plazas vacantes de médicos especialistas
- Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse
- Educación mantiene las oposiciones de maestros de junio: 'si no sacamos las plazas este año se perderían, ¿eso es de interés general o no?
- Extremadura cuelga el cartel de 'lleno' en sus pantanos y el turismo náutico ya tiene reservas hasta julio
- ¿Quiénes son los cinco aspirantes que pelean por liderar el PSOE de Extremadura?