Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Un terremoto en el mar de Alborán se siente en varias ciudades de Extremadura

Un terremoto en el mar de Alborán, con epicentro a cientos de kilómetros de Extremadura, se dejó sentir en varias localidades extremeñas, como Cáceres, Azuaga o Almendralejo

Epicentro del seísmo en el Mar de Alborán

Epicentro del seísmo en el Mar de Alborán / IGN

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Un terremoto registrado de madrugada en el mar de Alborán se ha dejado sentir también en varios puntos de Extremadura, pese a que su epicentro se localizó a cientos de kilómetros del territorio extremeño. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) sitúa este seísmo en una de las áreas con mayor actividad sísmica del Mediterráneo occidental, una zona donde son frecuentes los movimientos superficiales de magnitud baja o moderada.

El seísmo, de magnitud 4,4, se registró a las 00:24 horas de este miércoles.

Según la información sísmica oficial del IGN, los terremotos liberan energía en forma de ondas que se propagan en todas direcciones. Esa difusión explica que un temblor originado en el mar de Alborán pueda percibirse lejos del epicentro, especialmente cuando alcanza una magnitud suficiente y las condiciones de propagación de las ondas favorecen que el movimiento llegue a áreas alejadas.

Fallas activas

El mar de Alborán, además, no es una zona cualquiera. El IGN la define como uno de los dominios sísmicos más activos del Mediterráneo occidental, con una sismicidad controlada por sistemas de fallas activas que cruzan la cuenca. Esa actividad está ligada a la posición de la península Ibérica en el borde de contacto entre las placas Euroasiática y Africana, uno de los factores que explican la recurrencia de terremotos en el sur y sureste peninsular.

Noticias relacionadas

En este caso, el seísmo se ha notado no solo en Andalucía, sino también en otros puntos más alejados. De hecho, informaciones difundidas este miércoles recogen que el temblor fue percibido fuera de Andalucía, entre otros lugares en Cáceres, Azuaga o Almendralejo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura, entre las comunidades más castigadas por la subida del 40% en la cesta de la compra
  2. Extremadura publica la convocatoria de oposiciones de maestros con 304 plazas: el plazo de solicitud se abre el 19 de marzo
  3. Reparto gratuito de fresas de Huelva en Mérida: 'Que el consumidor mire no solo el precio, sino el origen
  4. Extremadura convocará por primera vez un concurso de méritos en el SES para ocupar las plazas vacantes de médicos especialistas
  5. Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse
  6. Educación mantiene las oposiciones de maestros de junio: 'si no sacamos las plazas este año se perderían, ¿eso es de interés general o no?
  7. Extremadura cuelga el cartel de 'lleno' en sus pantanos y el turismo náutico ya tiene reservas hasta julio
  8. ¿Quiénes son los cinco aspirantes que pelean por liderar el PSOE de Extremadura?

Tres artistas extremeños, entre los seleccionados del 61 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura

Tres artistas extremeños, entre los seleccionados del 61 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura

Irene de Miguel: el espejo en el que se mira la izquierda alternativa

Irene de Miguel: el espejo en el que se mira la izquierda alternativa

Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz

Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz

Un terremoto en el mar de Alborán se siente en varias ciudades de Extremadura

Un terremoto en el mar de Alborán se siente en varias ciudades de Extremadura

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de marzo

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de marzo

Proyecto Extremadura impulsa un hospital para trastornos de conducta en Almendralejo

Proyecto Extremadura impulsa un hospital para trastornos de conducta en Almendralejo

Una nueva plataforma de enfermeras, con más de 700 integrantes, denuncia «irregularidades» en las oposiciones del SES

Una nueva plataforma de enfermeras, con más de 700 integrantes, denuncia «irregularidades» en las oposiciones del SES

Extremadura introduce cambios en los certámenes ganaderos: menos trámites y más seguridad sanitaria

Tracking Pixel Contents