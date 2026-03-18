Vox enfría la urgencia de pactar con el PP en Extremadura y antepone "un buen acuerdo" a los tiempos

El portavoz de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, enfría la urgencia de pactar con el PP para investir a María Guardiolay antepone "un buen acuerdo" a los plazos que ya avanzan hacia el 4 de mayo. "Las cosas tienen que hacerse bien. Llegados a este punto, yo creo que no pasa nada porque sea un día más o un día menos. Evidentemente, cuanto antes mejor, pero tiene que estar todo muy bien atado", ha señalado este miércoles en declaraciones a los medios desde Cáceres.

Fernández responde así a las peticiones de la dirección nacional del PP, que tras las elecciones de Castilla y León ha intensificado el llamamiento a cerrar cuanto antes los acuerdos de gobierno en Aragón, Extremadura y Castilla y León. Tras una primera investidura fallida y con el horizonte de una posible repetición electoral a partir del 4 de mayo, Alberto Núñez Feijóo defendió este martes que los pactos deben quedar cerrados en abril, con la expectativa incluso de que en Extremadura, donde se votó el 21 de diciembre, se produzcan antes de Semana Santa.

"Cuanto antes"

En esa misma línea, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha apelado este miércoles a la necesidad de constituir "cuanto antes" un gobierno en Extremadura aunque sin concretar plazos. "Nosotros queremos que haya un gobierno cuanto antes", ha remarcado en declaraciones a los medios en Cáceres, donde ha insistido en que la prioridad es que los extremeños dispongan "lo antes posible" de un Ejecutivo regional que garantice estabilidad institucional.

Javier Cintas

Sánchez Juliá ha asegurado que el PP mantiene su "mano tendida" para alcanzar acuerdos, si bien ha subrayado que el proceso debe desarrollarse con "discreción y responsabilidad", sin especular sobre tiempos o condiciones concretas. El portavoz popular ha reiterado que no se informará de avances hasta que estos se produzcan y ha defendido la necesidad de desbloquear la situación para "respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas".

Medidas, presupuesto y calendario

Frente a la urgencia del PP, Óscar Fernández ha insistido en que Vox no se moverá de sus planteamientos y ha vuelto a situar el foco en el contenido del acuerdo. "Las cosas tienen que hacerse bien", ha reiterado, antes de insistir en que el pacto debe quedar "muy bien atado".

Así, ha detallado que su apoyo pasa por cerrar previamente un paquete de medidas concretas, con respaldo económico y un calendario definido para su aplicación. "Queremos medidas concretas, que esas medidas lleven un presupuesto y además una cronología de cuándo se van a implementar", ha explicado.

Solo cuando ese marco esté cerrado se abordará quién debe encargarse de ejecutar esas políticas. "Una vez que eso esté acordado, veremos quién lleva esas iniciativas a efecto", ha señalado.

Predisposición al acuerdo

Pese a enfriar los tiempos, Vox ha querido dejar claro que mantiene abierta la vía del acuerdo. Fernández ha asegurado que la predisposición de su partido es "total y absoluta" y ha destacado que existe una comunicación "fluida" con el PP, con intercambio de documentación y contactos continuos.

El portavoz ha recordado que parte de las propuestas de Vox ya son públicas y ha defendido que, a su juicio, contribuirían a mejorar la vida de los extremeños. En todo caso, ha dejado en manos del PP la decisión final sobre su aceptación, insistiendo en que el acuerdo es posible, pero condicionado a que se cumplan sus planteamientos.