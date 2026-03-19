Doce institutos participan en la fase local de la Olimpiada Nacional de Ingeniería de Caminos este viernes en Cáceres

La actividad, que está dirigida a estudiantes de 1º y 2º de ESO de IES de Extremadura, con la participación de 60 alumnos (cinco por cada uno de los 12 institutos extremeños inscritos). tiene como objetivo acercar la profesión a los más jóvenes, fomentar vocaciones científico-técnicas y reforzar el vínculo entre la enseñanza secundaria y la universidad.

"Una competición que pondrá a prueba la capacidad de trabajo en equipo, la intuición estructural, la rapidez en la toma de decisiones, la adaptación a recursos limitados y la creatividad técnica del alumnado", según ha informado en nota de prensa la Universidad de Extremadura (UEx).

PROGRAMA

La actividad comenzará entre las 09,00 y las 09,30 horas con la recepción de los alumnos en el salón de actos de la Escuela Politécnica. En este acto participarán el director del centro, Jesús Torrecilla Pinero, y la subdirectora de Estudiantes, Marta García García.

Seguidamente, comenzarán las actividades, que consistirán en seis retos prácticos seleccionados para mostrar, de forma "atractiva y aplicada", diferentes ramas de la ingeniería civil. Estas pruebas se prolongarán hasta las 13,00 horas.

Entre ellas destacan la construcción de un arco de dovelas, el montaje de un puente autoportante inspirado en Leonardo da Vinci, el diseño de una presa o un dique capaz de retener agua el mayor tiempo posible.

Asimismo, el alumnado tendrán que resolver puzzles de gran formato con imágenes de obras emblemáticas de ingeniería, una prueba de logística con transporte de mercancías mediante camión teledirigido, un desafío de construcción virtual con videojuego y una prueba de equilibrio estructural basada en una gran torre de bloques de madera.

Así, cada una de las actividades permitirán al alumnado descubrir, de manera lúdica y participativa, cómo "la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos están presentes en ámbitos tan diversos" como las estructuras, el transporte, la gestión del agua, la planificación urbana, la construcción y la innovación tecnológica.

Según ha indicado la UEx, se trata de una iniciativa que cuenta con el impulso del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en colaboración con las escuelas técnicas que imparten la titulación en España.

Finalmente, la jornada celebrará una gala de clausura y entrega de premios a los centros participantes de toda Extremadura.

EQUIPO GANADOR

Por su parte, el equipo ganador de esta fase participará en la Fase Nacional, que se celebrará el próximo 17 de abril en la Escuela Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Granada.

Una olimpiada que está alienada con diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con la educación de calidad, el agua, la energía, las infraestructuras resilientes, la sostenibilidad urbana y la innovación.

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Por último, la Universidad de Extremadura ha reafirmado su compromiso con la divulgación de la las enseñanzas técnicas, la promoción del talento joven y el impulso de actividades que permitan a los alumnos a "conocer de primera mano el papel de la ingeniería en la mejora de la sociedad y en la respuesta a los desafíos del futuro".