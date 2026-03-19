Extremadura mira al cielo con optimismo moderado ante la cercanía del Domingo de Ramos

Extremadura empieza a mirar al cielo con algo más de esperanza cuando la Semana Santa ya se acerca al calendario. Después de varios días de tiempo inseguro, con más nubosidad y riesgo de chubascos, las previsiones actuales dibujan una mejoría en el tramo final de la próxima semana, justo cuando crece la atención sobre los actos previos al Domingo de Ramos.

La tendencia, todavía pendiente de ajuste en los próximos partes, apunta a una recta final de semana más estable en la comunidad, con menos posibilidad de lluvia y con temperaturas suaves durante el día tanto en Cáceres como en Badajoz. No se trata aún de una garantía plena, pero sí de una señal que cambia el tono de la previsión y abre la puerta a un inicio de Semana Santa más amable.

Un cambio de escenario en la antesala de los días grandes

El tiempo en Extremadura todavía dejará antes un pequeño tramo de mayor inestabilidad. El fin de semana llegará con más nubes y con posibilidad de precipitaciones débiles en distintos puntos de la comunidad, dentro de un ambiente más fresco y variable que el registrado en jornadas anteriores.

Pero el escenario empieza a cambiar conforme avance la próxima semana. Los pronósticos disponibles para el Viernes de Dolores (día 27 de marzo) y el Sábado de Pasión (28 de marzo) apuntan a una mejora clara en las dos capitales extremeñas, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y una sensación más agradable en las horas centrales del día.

En Badajoz, las máximas podrían situarse en torno a los 18 y 19 grados, con mínimas cercanas a los 6 o 7 grados. En Cáceres, el ambiente sería similar, aunque con amaneceres más fríos, con máximas de 17 a 18 grados y mínimas entre 4 y 5 grados.

La previsión que empieza a aliviar a las cofradías

A medida que marzo avanza, la pregunta ya no es solo qué tiempo hará en los próximos días, sino cómo llegará Extremadura al arranque de la Semana Santa. Y ahí aparece la principal novedad de la previsión: el final de la próxima semana podría dejar un ambiente más tranquilo, más seco y más favorable para la calle.

CACERES. CRISTO NEGRO / CARLOS GIL

Esa posibilidad cobra especial importancia en una comunidad donde los preparativos cofrades se viven con intensidad en ciudades y pueblos. Ensayos, traslados, montajes y primeros actos empiezan a mirar con más atención a una previsión que ahora ofrece una imagen menos amenazante que la de hace apenas unos días.

Más claros en el cielo y mañanas todavía frescas

La mejoría no significa calor ni un giro brusco hacia un tiempo plenamente primaveral. Lo que reflejan ahora mismo los pronósticos es una combinación de mañanas frescas y tardes suaves, con menos probabilidad de lluvia en comparación con el fin de semana inmediato. Para el Viernes 27 (de Dolores) y el sábado 28 de marzo, se prevé una mejora clara en las dos capitales extremeñas, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. En Badajoz, las máximas podrían situarse en torno a los 18 y 19 grados, y en Cáceres, de 17 a 18 grados

Ese detalle resulta clave en Extremadura, donde cualquier cambio en el cielo altera el pulso con el que se viven estas fechas. Si la tendencia se mantiene, el tramo final de la próxima semana llegará con más opciones de cielos abiertos y con un ambiente bastante más favorable para quienes ya tienen la mirada puesta en el inicio de las celebraciones.

El foco, puesto ya en el Domingo de Ramos

La fecha marcada en rojo es el domingo 29 de marzo, cuando comenzará la Semana Santa de 2026. A esa distancia, el pronóstico todavía puede afinarse bastante, pero la tendencia actual invita a un optimismo moderado en Extremadura.

No se aprecia por ahora una señal clara de un episodio prolongado de lluvias ni de una irrupción fría contundente justo en las puertas de los días grandes. Lo que se dibuja en estos momentos es un panorama más sereno, con menos sobresaltos y con una atmósfera más favorable para el arranque de una de las semanas con más seguimiento del año.

Prudencia hasta el último momento

Pese a esa mejoría, marzo obliga a mantener la cautela. Las previsiones a siete y diez días pueden cambiar y el detalle definitivo no llegará hasta que se acerquen las fechas clave. Pero, con los datos de ahora, Extremadura ya puede mirar al final de la próxima semana con una expectativa distinta: menos lluvia, más estabilidad y una tregua meteorológica en el umbral de la Semana Santa.