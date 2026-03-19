Crisis en Vox
Feijóo eleva el tono contra Vox y tacha de "falso" que el PP esté detrás de los críticos con Abascal
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido desde la sede del Partido Popular Europeo a las acusaciones de Vox, negando cualquier responsabilidad del partido en la disidencia interna de la formación
Si la crisis interna de Vox ha subido de temperatura esta semana, cuando el sector crítico con Santiago Abascal se ha destapado reclamando ya un congreso extraordinario del partido, el enfrentamiento con el Partido Popular (PP) derivado de esa crisis interna no le va a la zaga. El propio Alberto Núñez Feijóo se pronunció este jueves desde Bruselas, donde ofreció una rueda de prensa en la sede del Partido Popular Europeo (PPE), contestando a las afirmaciones de la cúpula del partido de extrema derecha en las que acusaban al PP y a medios afines de estar detrás de esa disidencia interna.
"¿Alguien se cree que el Partido Popular está detrás de las declaraciones o de las posiciones de los ex dirigentes de Vox? ¿de verdad que es razonable llegar a esa conclusión? ¿de verdad que se le va a hacer responsable al Partido Popular de las decisiones de otro partido?", se preguntó retóricamente el presidente de los populares, con gesto muy serio. Y añadió: "Esto no es justo. Pero no solamente no es justo, es que es falso", sentenció.
Sin abandonar el tono de enfado, Feijóo recordó: "Nosotros no hemos hecho una sola manifestación sobre las decisiones que ha tomado Vox con su líder en Murcia, en Castilla y León... o con su líder en otros ayuntamientos. O con su anterior portavoz del grupo parlamentario. No, nada tenemos que ver, y no me parece justo transferir al Partido Popular una responsabilidad que no tiene y un protagonismo que nunca, jamás, ha ejercido".
El líder de la oposición aludió así a la salida, después de las elecciones generales de 2023, de Iván Espinosa de los Monteros, que renunció a su acta de diputado por Madrid tras cuatro años ejerciendo como portavoz del primer grupo de Vox en la Cámara Baja, y a la mucho más reciente y fulminante destitución del líder del partido en Murcia, José Ángel Antelo, al que se apartó mediante el procedimiento de que dimitiese toda su Ejecutiva autonómica, ya que él no aceptaba hacerlo, como le pedía la dirección nacional del partido.
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