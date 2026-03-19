Impulsan en Miajadas una nueva planta para inyectar gas natural renovable a la red

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este jueves el anuncio por el que salen a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto para construir una planta de generación de gas natural renovable en Miajadas (Cáceres), promovida por Turn2x Asset Co II Extremadura. La iniciativa da un nuevo paso administrativo en un municipio estratégicamente situado y refuerza el interés por los proyectos vinculados a la transición energética en Extremadura.

Según recoge el anuncio oficial, el proyecto contempla la construcción y puesta en funcionamiento de una planta destinada a la generación de gas natural renovable para su posterior inyección a la red de distribución gasista. La futura instalación se plantea como una infraestructura orientada a transformar energía de origen renovable en un combustible que pueda almacenarse y utilizarse dentro del sistema gasista.

La documentación sometida a exposición pública detalla que la planta estará diseñada para convertir dióxido de carbono e hidrógeno en metano sintético mediante un proceso de metanización catalítica. Este sistema permitirá aprovechar electricidad renovable, procedente de una planta fotovoltaica de autoconsumo y también de la red, para generar un vector energético químico almacenable y disponible.

La producción

En términos de producción, la actividad proyectada prevé alcanzar un total de 1.804 toneladas de gas natural renovable al año, una cifra que sitúa esta iniciativa entre los proyectos industriales ligados a las nuevas energías que buscan abrirse paso en la región. La previsión de producción anual revela la dimensión de una apuesta industrial que conecta innovación tecnológica, descarbonización y aprovechamiento de recursos energéticos renovables.

La instalación industrial se ubicará en la parcela 53 del polígono 22 del término municipal de Miajadas, en una superficie catastral total de 348.003 metros cuadrados, de los que 17.549,61 metros cuadrados estarán destinados específicamente a la planta de gas natural renovable. El emplazamiento elegido reserva una parte concreta del terreno para el complejo energético dentro de una parcela de gran extensión en el término municipal miajadeño.

En cuanto a los accesos, el proyecto prevé la entrada a las futuras instalaciones desde la carretera EX-106, a la altura del punto kilométrico 4,200, a través de la carretera de servicio del Canal de Orellana o bien desde la carretera de Valdehornillos. La conexión por varias vías refuerza la operatividad logística de una instalación llamada a integrarse en el mapa energético e industrial de la provincia de Cáceres.

La firma promotora, la ‘startup’ alemana Turn2X, continúa así avanzando en su implantación con un proyecto que ahora encara una fase clave dentro de su tramitación ambiental en Extremadura. La publicación en el DOE abre un periodo decisivo para recabar observaciones y dar continuidad administrativa a una iniciativa que mira al desarrollo del gas natural renovable en Miajadas. Esta misma firma puso en marcha hace ya cerca de un año su primera instalación, una planta piloto, en esta misma localidad cacereña