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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 19 de marzo de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Rebaño de ovejas merinas durante la trashumancia.

Rebaño de ovejas merinas durante la trashumancia. / Cedida

El Periódico Extremadura

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Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 19 de marzo de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura jueves 19 de marzo de 2026

Lonja de Extremadura jueves 19 de marzo de 2026

Lonja de Extremadura jueves 19 de marzo de 2026

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