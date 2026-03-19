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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El carburante ahoga al transporte escolar extremeño: "No aguantaremos más de 2 o 3 semanas"
El sector advierte de que muchos contratos públicos son ya inviables porque, por ley, no pueden repercutir en ellos la subida del combustible. Las empresas «trabajamos a pérdidas», se asegura
Extremadura pide bajar el IVA de la energía ante la escalada del petróleo y el temor a la estanflación
Santamaría teme una contracción económica en Extremadura por el alza de los precios de la energía, especialmente en sectores como el transporte y la agroindustria, muy dependientes del combustible
Tragedia en la A-5 cerca de Mérida: un muerto en una colisión entre dos vehículos a primera hora
La Guardia Civil investiga las causas que provocaron el accidente mortal
Valentín, el gato que ha muerto en Plasencia al no poder sobrevivir tras recibir 19 disparos
La protectora Adopta Plasencia pone el foco en la necesidad de colaboración ciudadana tras la muerte de Valentín, un gato atacado con una carabina de aire comprimido, para evitar que se repitan estos crueles actos
De la 'Amabilidá' a la 'Rebelión': así son las ciudades rivales de Cáceres en la lucha por la Capitalidad
Cáceres, tras ser finalista para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, compite con Granada, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria, que también buscan el título con proyectos culturales ambiciosos
- Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz
- Extremadura, entre las comunidades más castigadas por la subida del 40% en la cesta de la compra
- Extremadura publica la convocatoria de oposiciones de maestros con 304 plazas: el plazo de solicitud se abre el 19 de marzo
- Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse
- El 'Imserso extremeño' amplía destinos: México, Tailandia y Egipto, entre los viajes con descuentos para mayores
- Educación mantiene las oposiciones de maestros de junio: 'si no sacamos las plazas este año se perderían, ¿eso es de interés general o no?
- Extremadura cuelga el cartel de 'lleno' en sus pantanos y el turismo náutico ya tiene reservas hasta julio
- ¿Quiénes son los cinco aspirantes que pelean por liderar el PSOE de Extremadura?