Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El sector advierte de que muchos contratos públicos son ya inviables porque, por ley, no pueden repercutir en ellos la subida del combustible. Las empresas «trabajamos a pérdidas», se asegura

Santamaría teme una contracción económica en Extremadura por el alza de los precios de la energía, especialmente en sectores como el transporte y la agroindustria, muy dependientes del combustible

La Guardia Civil investiga las causas que provocaron el accidente mortal

La protectora Adopta Plasencia pone el foco en la necesidad de colaboración ciudadana tras la muerte de Valentín, un gato atacado con una carabina de aire comprimido, para evitar que se repitan estos crueles actos

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Cáceres, tras ser finalista para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, compite con Granada, Oviedo y Las Palmas de Gran Canaria, que también buscan el título con proyectos culturales ambiciosos