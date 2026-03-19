Nubes altas y lluvias en el oeste: así será el tiempo en Extremadura este jueves 19 de marzo

A las puertas de la primavera, Extremadura vive este jueves un día cálido con intervalos nubosos. Así, la Agencia Estatal de Meteología (Aemet) prevé cambios en el cielo con intervalos de nubes altas que progresivamente aumentarán a nuboso por el suroeste. Habrá precipitaciones en el oese de Extremadura, con la posibilidad de que se registren lluvias en las zonas más cercanas a Portugal.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, no se espera un gran cambio en las mínimas, pero sí un ligero ascenso en las máximas, que oscilarán entre 11 y 22 grados en Badajoz, y entre 10 y 20 grados en Cáceres. Este aumento se notará principalmente en las zonas de interior.

El viento soplará flojo, con intervalos moderados, de los componentes este y sur, lo que contribuirá a mantener el ambiente algo más cálido y variable durante la jornada.

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Este será un día transitorio, con más nubes que sol y un cielo que podría traer algunas precipitaciones a medida que avance el día, especialmente hacia las zonas del oeste de la región.