El PSOE advierte de las "enormes dificultades internas" del futuro gobierno de PP y Vox en Extremadura

El presidente de la gestora del PSOE en Extremadura, José Luis Quintana, ha advertido este jueves de las dificultades que, a su juicio, afrontará un eventual gobierno de PP y Vox en la región, en pleno proceso de negociación entre ambas formaciones.

Dudas sobre la estabilidad del futuro Ejecutivo

El también delegado del Gobierno en Extremadura se ha mostrado convencido de que finalmente habrá acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en la comunidad, aunque ha advertido de que ese Ejecutivo nacerá con "enormes dificultades internas".

En un contexto de negociaciones abiertas y sin plazos concretos, el dirigente socialista ha puesto el foco en la coherencia política entre ambas formaciones y en su capacidad para sostener una acción de gobierno estable.

El voto de Vox en el Congreso, en el centro del debate

Quintana ha vinculado sus dudas al posicionamiento reciente de Vox en el Congreso de los Diputados, donde fue el único grupo que este miércoles votó en contra de las ayudas a los agricultores por los efectos del temporal.

"¿Va a pasar eso aquí en Extremadura? ¿Quieren la Consejería de Agricultura para eso?", ha señalado el dirigente socialista, en referencia directa a una de las áreas clave para la comunidad autónoma y la formación de Santiago Abascal.

El responsable socialista ha subrayado que el sector agrario tiene un peso estratégico en la economía extremeña, por lo que ha cuestionado la compatibilidad de ese voto con una eventual gestión autonómica en esta materia.

"Un escenario un poco raro"

Durante sus declaraciones, Quintana ha calificado el escenario político actual como "un poco raro", en alusión tanto a la falta de concreción en los plazos como al posible reparto de consejerías entre PP y Vox.

A su juicio, las discrepancias evidenciadas en el ámbito nacional pueden trasladarse a la gobernabilidad en Extremadura, especialmente en áreas sensibles como agricultura o desarrollo rural.

Advertencia sobre la gobernabilidad

El presidente de la gestora del PSOE ha insistido en sus dudas sobre el funcionamiento del futuro Ejecutivo autonómico: "¿Cómo va a funcionar un gobierno donde resulta que Vox está contra las ayudas a los agricultores, que se votó ayer en el Congreso, que todos los grupos parlamentarios votaron a favor menos Vox?"

Con estas declaraciones, Quintana ha advertido de que, "por las circunstancias que están sucediendo y lo que estamos viendo", el posible gobierno de coalición en Extremadura podría enfrentarse a problemas internos desde su inicio.

En un momento clave para la configuración del nuevo Ejecutivo autonómico, las palabras del dirigente socialista añaden presión al proceso negociador entre PP y Vox, que continúa abierto y sin un calendario definido.

El presidente de la gestora del PSOE, José Luis Quintana, ha advertido este jueves de las "enormes dificultades internas" que arrastrará el futuro gobierno de PP y Vox en Extremadura. El también delegado del Gobierno se ha mostrado convencido de que finalmente habrá pacto, pero se ha preguntado cómo funcionará ese gobierno después de que la formación de Santiago Abascal fuera la única en votar este pasado miércoles en el Congreso contra las ayudas a los agricultores por el temporal.

"¿Va a pasar eso aquí en Extremadura? ¿Quieren la Consejería de Agricultura para eso?", ha cuestionado Quintana al ser preguntado por las negociaciones en curso, la falta de concreción en los plazos y el posible reparto de consejerías. El dirigente socialista ha considerado "un poco raro" el escenario que se está planteando y ha llamado la atención sobre la viabilidad del futuro gobierno.

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"¿Cómo va a funcionar un gobierno donde resulta que Vox está contra las ayudas a los agricultores, que se votó ayer en el Congreso, que todos los grupos parlamentarios votaron a favor menos Vox?", ha insistido tras alertar de que "por las circunstancias que están sucediendo y lo que estamos viendo, es que va a ser un gobierno con enormes dificultades internas".