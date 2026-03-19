El rector de la UEx defiende la cátedra financiada por Philip Morris y rechaza críticas de asociaciones

El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro M. Fernández, ha salido al paso de la polémica generada por la Cátedra de Investigación en Reducción del Riesgo Cardiovascular de Extremadura, cofinanciada por Philip Morris, y ha defendido que su finalidad es estrictamente investigadora. Fernández ha subrayado que la iniciativa persigue un objetivo “absolutamente científico” y que en ningún caso busca “promover” ni “animar a nada”, sino estudiar distintos factores vinculados al riesgo cardiovascular en la región.

Las declaraciones del rector llegan después de que la Asociación de Afectados por Tabaquismo en Extremadura (Ataex) expresara su “total desamparo” ante la creación de esta cátedra, una preocupación a la que también se ha sumado la Asociación Española Contra el Cáncer, que ha rechazado que una tabacalera participe en su financiación. El debate se ha intensificado en los últimos días tras las críticas de colectivos sanitarios y de pacientes, que cuestionan la idoneidad de que Philip Morris respalde un proyecto universitario ligado a la salud cardiovascular.

A preguntas de los periodistas, Pedro M. Fernández respondió con dureza a las críticas y pidió conocer en profundidad el contenido de la cátedra antes de emitir juicios. “Leyendo se mejora”, afirmó el rector, quien insistió en que “si no se lee y no se lee lo que hay que leer no se mejora”. El máximo responsable de la UEx aseguró que se ha generado un “torbellino” alrededor del proyecto por interpretaciones que, a su juicio, no se corresponden con lo que realmente recoge la cátedra.

Análisis

Según explicó, la cátedra analiza diferentes procesos relacionados con el riesgo cardiovascular y solo una parte reducida de sus líneas de trabajo aborda los métodos alternativos al consumo de tabaco. Fernández recalcó que de los cuatro proyectos incluidos en la cátedra únicamente uno está vinculado a esta cuestión, mientras que los otros tres, ya desarrollados y concluidos, no guardan ninguna relación con el tabaco.

El rector insistió en que el foco del proyecto no está en el tabaquismo, sino en el estudio del riesgo cardiovascular en Extremadura. “Si a diferentes asociaciones, a diferentes entidades, le parece mal que la Universidad de Extremadura investigue el riesgo cardiovascular en Extremadura pues que vengan aquí y me digan: ‘no nos gusta que investiguen ustedes el riesgo cardiovascular’”, sostuvo Pedro M. Fernández. Con esta afirmación, el rector trató de desplazar el debate desde la financiación de la cátedra hacia la legitimidad de investigar una de las principales causas de enfermedad y mortalidad.

En esa misma línea, defendió la necesidad de distinguir entre el nombre del proyecto y su contenido real. “Hay que distinguir las cosas, por eso digo que hay que leer, y hay que saber dónde hay que leer”, señaló Fernández, quien añadió que le consta o le da la impresión de que algunas de las personas que opinan sobre el asunto no han consultado la documentación de la cátedra. Pedro M. Fernández sostuvo que limitarse al nombre del proyecto conduce a una lectura errónea y a una interpretación “bastante sustancial” de algo que, según dijo, debe analizarse con más detalle.

Respuesta pública

El rector avanzó además que la Universidad de Extremadura y los responsables de la cátedra están preparando una respuesta pública para explicar el alcance del proyecto. Fernández reveló que ya ha mantenido una reunión con los investigadores responsables y que se está elaborando una contestación con enfoque científico y técnico para detallar qué se quiere hacer, qué se está haciendo y qué se ha hecho hasta ahora.

Durante su comparecencia, el responsable de la UEx rechazó de plano la idea de que la implicación de Philip Morris suponga una defensa indirecta del consumo de tabaco. “Si extrapolamos como resulta que está implicada Philip Morris estamos promoviendo que se fume, estamos promoviendo el consumo de tabaco claro, pues también podríamos llegar a la conclusión de que si ahora se lleva a cabo en la Universidad un estudio sobre el riesgo cardiovascular que tiene el consumo de alcohol estamos promoviendo que la gente beba”, argumentó Pedro M. Fernández. A renglón seguido, el rector calificó esa lectura como “una interpretación lineal que no se ajusta nada a la realidad”, al considerar que confunde la investigación sobre un problema de salud con la promoción de la conducta que lo provoca.

Pedro M. Fernández reiteró que el fin de la cátedra es el que refleja su propia denominación y defendió la autonomía académica de la institución extremeña. “La gente no puede olvidar que la UEx tiene total autonomía en investigar lo que le parezca oportuno, siempre que se haga dentro de la ley y siempre que se haga respetando todas las normas éticas de investigación científica”, afirmó. El rector vinculó así la controversia a un debate más amplio sobre la libertad de investigación universitaria y sobre la capacidad de la institución para decidir sus líneas de estudio dentro del marco legal y ético.

A su juicio, el debate público sería más útil si se sustentara en información contrastada. “Habría que tener una opinión más fundada, más basada en datos antes que opinar”, defendió Fernández, quien señaló que no tiene “ningún problema” en responder preguntas y aclarar lo que sea necesario, pero reclamó que las valoraciones se hagan “a sabiendas” del asunto. El rector apostó por una discusión “sensata” y “fundada”, basada en datos y conocimiento del expediente, frente a reacciones que considera precipitadas.

Sorpresa

Fernández también admitió su sorpresa por la dimensión que ha alcanzado la controversia. El responsable de la UEx reconoció que le ha sorprendido “esta especie de jaleo que se ha formado con esta cátedra”, al entender que se trata de una más de las muchas existentes en la universidad y centrada en el análisis del riesgo cardiovascular, donde uno de los factores estudiados son los recursos alternativos al tabaquismo habitual.

Por último, anunció la próxima publicación de un informe científico-técnico elaborado por los investigadores implicados en el proyecto, entre los que figuran médicos y profesores médicos del hospital. “No tiene nada que ver con el tabaquismo” ni “por supuesto con promover nada ni con animar a nada”, aseguró Pedro M. Fernández sobre la cátedra, que definió como “simplemente” un estudio científico de riesgo cardiovascular. El rector remarcó que ese documento servirá para explicar con mayor transparencia el trabajo desarrollado y para dejar claro que solo una de las cuatro partes del proyecto aborda este ámbito, mientras las otras tres no guardan relación con él.

Puntos violeta

Estas declaraciones fueron realizadas por Pedro M. Fernández ante los medios de comunicación después de firmar, junto al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, una declaración de intenciones para poner en marcha una Red de Puntos Violeta en la Universidad de Extremadura. La comparecencia institucional, centrada inicialmente en medidas contra la violencia machista, quedó así marcada por la polémica en torno a la cátedra cofinanciada por Philip Morris y por la defensa cerrada realizada por el rector de la UEx.