Renfe instala máquinas de atención remota en Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia para comprar billetes y resolver dudas

Renfe ha puesto en marcha un nuevo sistema de atención personalizada en remoto en las estaciones de Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia, las de mayor afluencia de viajeros en la región. Se trata de un servicio que complementa la atención presencial en taquillas y que busca agilizar la relación del usuario con el ferrocarril.

El sistema, denominado ARES, permite contactar directamente con un teleoperador a través de una pantalla táctil instalada en los vestíbulos. Desde ahí, el viajero puede resolver dudas, comprar billetes o gestionar abonos sin necesidad de intermediarios físicos.

Según ha señalado la compañía en una nota de prensa, este modelo funciona de forma "remota, intuitiva e inclusiva", con el objetivo de adaptarse a distintos perfiles de usuarios y mejorar la accesibilidad del servicio ferroviario.

Cómo funcionan las máquinas ARES

El funcionamiento es sencillo: el cliente solo tiene que tocar la pantalla para iniciar la conexión con un operador. A partir de ese momento, puede realizar consultas, comprar títulos de transporte o imprimir billetes directamente en la propia máquina.

Santi García

Además, el sistema está adaptado a la normativa de accesibilidad y permite interactuar tanto de forma verbal como escrita, incluso en varios idiomas. Esto facilita su uso por parte de personas con distintas necesidades o turistas que utilizan el tren en la comunidad.

Las máquinas en remoto no son nuevas en la región. Renfe ya las había instalado en estaciones como Zafra, Llerena, Don Benito, Montijo, Villanueva de la Serena, Castuera o Cabeza del Buey, lo que evidencia una implantación progresiva en el territorio.

Una red más accesible, pero aún en transición

Con la llegada de ARES a las principales estaciones, Renfe avanza hacia un modelo híbrido en Extremadura, donde conviven la atención presencial tradicional y los nuevos canales digitales.

El reto, según coinciden asociaciones de usuarios, seguirá siendo equilibrar estas mejoras con el avance de las infraestructuras ferroviarias, una demanda histórica en la comunidad. Mientras tanto, sistemas como este buscan hacer más fácil el día a día de quienes utilizan el tren en la región.