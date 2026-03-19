UCE exige descuentos de hasta 25 euros en la factura de los extremeños por el apagón de 2025

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) exige la aplicación de un descuento en la factura de la luz de entre 15 y 25 euros por el apagón eléctrico general registrado el 28 de abril de 2025, y sostiene que esta compensación debería hacerse efectiva antes del 31 de marzo.

La organización recuerda que la normativa vigente recoge el derecho de los consumidores a ser indemnizados cuando no se cumplen los niveles mínimos de calidad en el suministro eléctrico, una responsabilidad que corresponde a las empresas distribuidoras.

Derecho a compensación por cortes de suministro

UCE señala que las distribuidoras deben garantizar la calidad del suministro, medida por factores como la frecuencia y la duración de los cortes. Cuando estos límites se superan, los usuarios tienen derecho a recibir compensaciones en forma de descuentos.

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Además, la asociación explica que estos descuentos deben aplicarse durante el primer trimestre del año siguiente a los cortes registrados, lo que sitúa el plazo en este mes de marzo.

El apagón eleva las horas de interrupción

La organización subraya que al cómputo anual de interrupciones se suman las horas del apagón del 28 de abril, que comenzó sobre las 12.30 horas y se prolongó, según las zonas, hasta entre las 16.00 y las 20.30 horas, e incluso más en algunos casos.

En este sentido, destaca que en núcleos urbanos el máximo permitido de interrupciones superiores a tres minutos es de cinco horas anuales, un umbral que, tras este episodio, se supera en la mayoría de los casos, lo que abre la puerta a reclamar indemnizaciones.

Cómo se calcula el descuento

El importe de la compensación depende de varios factores, como la duración de los cortes, su frecuencia, la ubicación de la vivienda y el tipo de contrato. UCE estima que, para un hogar medio con una potencia contratada de 4,6 kWh y unas interrupciones anuales de 11 horas, el descuento se sitúa entre 15 y 25 euros, en función del precio del kilovatio.

Aplicando la fórmula recogida en la normativa, y con un precio de 0,15 euros por kWh, el cálculo arroja una compensación aproximada de 20,70 euros.

UCE facilita un modelo de reclamación

Ante la complejidad del proceso, la organización pone a disposición de los consumidores un documento tipo en su página web para facilitar las reclamaciones. UCE advierte de que se trata de un trámite que puede resultar complejo y anima a los usuarios a informarse para poder ejercer su derecho a la compensación.

El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 afectó de forma generalizada a Extremadura y se inició en torno a las 12.30 horas. El suministro se fue restableciendo de manera progresiva a lo largo de la tarde, entre las 16.00 y las 20.30 horas, aunque en algunas zonas la recuperación se prolongó aún más.

La interrupción tuvo impacto en hogares, comercios y servicios, especialmente en sectores como la hostelería y el pequeño comercio, que vieron paralizada su actividad durante varias horas.

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Además, este episodio incrementó el número total de horas sin suministro eléctrico en el cómputo anual, superando en muchos casos el límite legal establecido para zonas urbanas, fijado en cinco horas. Esta circunstancia ha abierto la puerta a reclamaciones por parte de los consumidores, al considerar que se han incumplido los estándares de calidad del servicio eléctrico.