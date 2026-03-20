El 112 Extremadura afronta un año de máxima actividad con incendios, inundaciones y apagones: 131.500 incidentes y 687.000 llamadas

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura atendió 686.913 llamadas y más de 131.529 incidentes en 2025, con aumentos del 4,3% y un 9,6% respectivamente, en un contexto de crecimiento continuado de la actividad desde la pandemia que también se refleja en las urgencias.

La directora general del 112 en la región, María Soledad Ponce, ha señalado este viernes en la presentación de la memoria anual de actuaciones que estos aumentos se deben al "buen trabajo" que ha realizado el centro a lo largo de los años y a que la ciudadanía "confía cada vez más" en el sistema de emergencias, en lugar de en otros servicios unisectoriales.

Predominio de las urgencias sanitarias

Con respecto a la tipología de las urgencias atendidas, las emergencias sanitarias continúan siendo mayoritarias, con un 55% del total de incidentes (71.950 incidencias). Le siguen los relacionados con la seguridad pública, que representan el 16% y que son gestionados por Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local (21.403 incidentes).

Otros tipos de intervenciones incluyen incendios (7%) de toda índole, tanto forestales como no forestales (9.728); asistencias técnicas como fugas de gas o retirada de obstáculos (7%) y accidentes (7%). Dentro de estos últimos, los siniestros de tráfico han experimentado un repunte, con 5.005 incidentes frente a los 4.645 del año anterior.

Distribucion por tipología de incidentes en 2025 / El Periódico Extremadura

Activación de planes de emergencia

El año estuvo marcado por la activación de varios planes especiales en la región. El Plan Infocaex se activó en cinco ocasiones por incendios forestales, entre ellos los registrados en Valdecaballeros y Caminomorisco en julio, así como los de Jarilla o el incendio compartido entre Toledo y Villar del Pedro en agosto.

Por su parte, el Plan Inuncaex se activó tres veces por riesgo de inundaciones en distintos puntos de la región, como Villagarcía de la Torre y Puebla del Maestre.

Además, el Plater-CAES se puso en marcha con nivel 2 para gestionar el apagón masivo a nivel nacional, una situación que alcanzó el nivel 3 en el conjunto del país debido a su carácter de interés nacional.

Atención multilingüe y alertas meteorológicas

El 112 también ha reforzado su capacidad de atención a ciudadanos extranjeros. Durante el último año se gestionaron 470 incidentes a través de la plataforma de teletraducción, que permite operar en más de 50 idiomas, principalmente inglés y francés debido al tránsito internacional por la región.

En paralelo, se gestionaron 48 alertas meteorológicas, entre ellas dos de nivel rojo y once de nivel naranja, relacionadas con fenómenos como tormentas, nevadas, lluvias intensas, viento o episodios de calor.

Un centro abierto a la ciudadanía

Más allá de la gestión de emergencias, el centro mantiene su apuesta por la divulgación y el contacto directo con la ciudadanía.

Durante el año recibió 4.155 visitantes, entre ellos 2.020 escolares que participaron en 54 visitas organizadas. Además, la web del 112 registró 45.617 accesos en el área de prensa, 5.000 más que el año anterior.

"Queremos estar más cerca de la ciudadanía, porque cuanto más nos conozcan, mejor será el uso de los servicios que prestamos", ha señalado Ponce, quien ha destacado también los talleres de primeros auxilios y las jornadas abiertas que se celebran en marzo.