De construir puentes a diseñar presas: así ha sido la Olimpiada de Ingeniería en Extremadura

Un total de 60 alumnos de institutos extremeños han participado este viernes en la fase local de la Olimpiada Nacional de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, celebrada en la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura en Cáceres, en una jornada que ha combinado competición, aprendizaje y divulgación científica.

El equipo del IES Javier García Téllez ha resultado ganador y será el encargado de representar a Extremadura en la fase nacional del certamen, que se celebrará el próximo 17 de abril en Granada.

En la competición han participado 12 equipos procedentes de 10 institutos de la región, con alumnado de 1º y 2º de ESO, en una iniciativa orientada a fomentar las vocaciones científico-técnicas y acercar la ingeniería a edades tempranas.

Seis pruebas para poner a prueba el talento

Durante la jornada, los estudiantes han tenido que enfrentarse a seis retos prácticos vinculados a distintas áreas de la ingeniería civil. Entre ellos, la construcción de un arco de dovelas, el montaje de un puente autoportante inspirado en Leonardo da Vinci o el diseño de una presa o dique capaz de retener agua.

Las pruebas se han completado con puzles de gran formato sobre infraestructuras, ejercicios de logística con transporte de mercancías mediante camión teledirigido, un desafío de construcción virtual y una prueba de equilibrio estructural con bloques de madera.

Estas actividades han permitido evaluar habilidades como el trabajo en equipo, la creatividad técnica, la rapidez en la toma de decisiones y la capacidad de adaptación a recursos limitados.

Fomento del talento joven

La olimpiada está impulsada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en colaboración con universidades de toda España, y busca mostrar de forma práctica cómo esta disciplina está presente en ámbitos como las infraestructuras, el transporte, la gestión del agua o la planificación urbana.

Desde la Universidad de Extremadura han destacado el valor de este tipo de iniciativas para reforzar el vínculo entre la enseñanza secundaria y la universidad, además de despertar el interés del alumnado por estudios técnicos.

La jornada ha concluido con la entrega de premios a los equipos participantes, en un acto que ha servido también para poner en valor el papel de la ingeniería en la innovación y en la respuesta a los retos de futuro, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).