Malestar en la enfermería extremeña: SATSE exige cambios urgentes a la Consejería de Salud

El sindicato de enfermería SATSE reclamó este viernes a la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, una negociación real y la adopción de medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales del colectivo en Extremadura. En un comunicado, la organización explicó que trasladó a la responsable autonómica la “profunda preocupación y malestar” de la enfermería extremeña por la falta de avances en cuestiones esenciales y por una interlocución que, a su juicio, no puede seguir produciéndose a golpe de titular. Esa valoración fue expresada por el propio sindicato, se aseguró, durante la reunión mantenida con García Espada.

SATSE defendió además que la negociación colectiva debe desarrollarse en los espacios legitimados para ello, con presencia de las organizaciones sindicales y sobre la base de la información previa, el consenso y el respeto institucional.

Para la organización, la enfermería no puede seguir teniendo la sensación de que para la Administración solo existen otros colectivos profesionales mientras continúan sin resolverse problemas que afectan a miles de trabajadores y a la calidad asistencial.

Explicaciones por las incidencias registradas

Entre los asuntos expuestos, el sindicato pidió explicaciones por las incidencias registradas en el concurso-oposición de la categoría de Enfermero y reclamó la modificación del decreto de selección y provisión para evitar que una situación similar pueda repetirse en futuras convocatorias.

También solicitó una solución normativa ante la situación generada por la sentencia del Tribunal Supremo sobre la dirección de zona por parte de profesionales del grupo A2, con el objetivo de garantizar su continuidad y ofrecer seguridad jurídica a una realidad que, según el sindicato, ha demostrado sobradamente su idoneidad.

Asimismo, SATSE insistió en la necesidad de reactivar de forma inmediata la negociación pendiente sobre bolsa de trabajo, jornada, permisos, licencias y vacaciones, así como de abordar la precariedad de las contrataciones, la falta de sustituciones, la sobrecarga estructural de las plantillas y la desigualdad entre profesionales del SES y del SEPAD.

Pacto de mejora

En relación con el Pacto de Mejora de las Condiciones Laborales de 2023, la organización exigió avances concretos en la adecuación de las plantillas de enfermeras y fisioterapeutas, la extensión del solape y la exención de noches para mayores de 55 años a todas las enfermeras de Extremadura.

El sindicato planteó además la implantación y el desarrollo efectivo de las especialidades de Enfermería, junto con la incorporación de la enfermera escolar como figura clave para la atención integral a los menores de la comunidad autónoma.

“Los compromisos se traduzcan en decisiones, plazos y medidas reales. La enfermería extremeña merece ser escuchada, respetada y tenida en cuenta como un pilar imprescindible del sistema”, concluyó SATSE al reiterar su voluntad de diálogo, aunque subrayó también su nivel de exigencia ante la Junta de Extremadura.

Respuesta de la Junta

Por su parte, desde el gabinete de prensa de la Consejería de Salud y Servicios Sociales se mostró disconformidad con la nota difundida por el sindicato, al considerar que el comunicado de SATSE no refleja el tono en el que realmente se desarrolló la reunión mantenida entre ambas partes, informa EFE.

Fuentes de la Consejería sostuvieron, por el contrario, que el encuentro transcurrió en un clima completamente distinto al descrito por la organización sindical y con el objetivo común de seguir mejorando la situación de la enfermería en Extremadura.

“Durante la reunión, hemos compartido impresiones tras la celebración de la OPE, dado que ellos estuvieron presentes en todas las sedes velando por la integridad del proceso selectivo”, precisaron desde los servicios de prensa de la Consejería de Salud y Servicios Sociales.