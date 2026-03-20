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Sector cinegético

Casi la mitad de la solicitudes proceden de otras comunidades: "Extremadura es el destino preferido para muchos cazadores españoles"

El expositor de la Junta en la mayor feria cinegética de España promociona a la región como destino y acogerá desde presentaciones gastronómicas hasta actividades para niños

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en funciones, Francisco Ramírez, en la inauguración de la XIII Cinegética+SIC, en Madrid.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en funciones, Francisco Ramírez, en la inauguración de la XIII Cinegética+SIC, en Madrid. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en funciones, Francisco Ramírez, ha intervenido en la inauguración de la XIII Cinegética+SIC, la mayor feria de caza de España, que se celebrará hasta el próximo domingo en IFEMA (Institución Ferial de Madrid) y en la que la Junta de Extremadura tiene un stand. "Los datos certifican que el destino cinegético Extremadura es uno de los preferidos para muchos cazadores españoles", ha afirmado Ramírez.

Entre las cifras que avalan el tirón de Extremadura en el sector, destacan las de la oferta pública de caza de la comunidad autónoma para la temporada 2026/27, que ha recibido 8.010 solicitudes, una cantidad un 40% superior a la media del último lustro. Del total de solicitantes, un 42% no residen en Extremadura, sino en otras comunidades. Los adjudicatarios podrán cazar en ocho espacios cinegéticos de gestión pública, entre ellos las reservas regionales de caza de Cijara y La Sierra, esta última en Gredos y considerada uno de los referentes mundiales para la caza del macho montés.

Destino cinegético preferido

La región figura entre los tres destinos cinegéticos habituales para los cazadores de Asturias, País Vasco, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, según un reciente estudio de la Fundación Artemisan y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Video | La Junta de Extremadura aprueba los periodos hábiles de caza para la temporada

Video | La Junta de Extremadura aprueba los periodos hábiles de caza para la temporada

Juntaex

Además, la caza está permitida en el 82% de las 4,2 millones de hectáreas de Extremadura, una región con casi 50.000 licencias en vigor y 3.200 cotos, entre sociales y deportivos. El sector cinegético mueve en torno a 400 millones de euros.

Actividades en Cinegética+SIC

El programa de actividades del stand de la Junta de Extremadura en Cinegética+SIC (Safari Club Internacional) acogerá diversas iniciativas. El viernes, la asociación Jocaex (Jóvenes Cazadores Extremeños) protagonizará una charla sobre el relevo generacional en la caza. También se presentará el menú de caza de la red de Hospederías de Extremadura, disponible en sus ocho hoteles de cuatro estrellas. El sábado se celebrará una demostración sobre el proceso de homologación de trofeos y una actividad de dibujo para niños, mientras que el domingo se repetirá un 'show cooking'.

Noticias relacionadas y más

Rechazo a la restricción de la caza de la codorniz

Por otro lado, la Junta de Extremadura lidera un frente común de nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Extremadura) que rechazan la postura del Gobierno de España favorable a restringir la caza de la codorniz. Los consejeros competentes en materia de caza de estas regiones han enviado una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para manifestar su disconformidad.

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