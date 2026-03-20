Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de marzo

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La región lidera el crecimiento nacional de los contratos en Semana Santa con un alza del 17,8%

De cara a la siguiente fase, Cáceres debe concretar el presupuesto operativo, definir la medición del impacto y perfilar una propuesta cultural atractiva para atraer visitantes de toda Europa en 2031

La Confederación del Guadiana inicia la recuperación del embalse con la suelta de barbos, bogas y cachos tras haber reducido en más de un 90% la presencia del pez chino invasor

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