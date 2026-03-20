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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Yacimiento Arqueológico de Villasviejas del Tamuja en Botija.

Yacimiento Arqueológico de Villasviejas del Tamuja en Botija. / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Villasviejas, ¿una antigua ciudad desenterrada? El yacimiento se abre al público con nuevos recursos y refuerza la pista de Tamusia

La inversión pública y los últimos avances científicos convergen en Villasviejas del Tamuja, un gran asentamiento fortificado de la Edad del Hierro que pudo acuñar moneda, concentrar a miles de habitantes y desempeñar un papel destacado en Extremadura

Los empresarios estiman que la buena previsión turística para Semana Santa se extenderá hasta verano: "Extremadura es un destino seguro"

La región lidera el crecimiento nacional de los contratos en Semana Santa con un alza del 17,8%

Iris Jugo, coordinadora de Cáceres 2031, tras pasar el primer corte: "Es el momento de consolidar lo que hemos construido y proyectarlo con una verdadera dimensión europea"

De cara a la siguiente fase, Cáceres debe concretar el presupuesto operativo, definir la medición del impacto y perfilar una propuesta cultural atractiva para atraer visitantes de toda Europa en 2031

La presa del Alcollarín: del vaciado total a la repoblación

La Confederación del Guadiana inicia la recuperación del embalse con la suelta de barbos, bogas y cachos tras haber reducido en más de un 90% la presencia del pez chino invasor

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CASA 47, dependiente del Ministerio de Vivienda, ha licitado la redacción del proyecto de urbanización en Plasencia, con el objetivo de construir 90 viviendas asequibles, con un presupuesto inicial de 50.553 euros

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