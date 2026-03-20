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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Villasviejas, ¿una antigua ciudad desenterrada? El yacimiento se abre al público con nuevos recursos y refuerza la pista de Tamusia
La inversión pública y los últimos avances científicos convergen en Villasviejas del Tamuja, un gran asentamiento fortificado de la Edad del Hierro que pudo acuñar moneda, concentrar a miles de habitantes y desempeñar un papel destacado en Extremadura
Los empresarios estiman que la buena previsión turística para Semana Santa se extenderá hasta verano: "Extremadura es un destino seguro"
La región lidera el crecimiento nacional de los contratos en Semana Santa con un alza del 17,8%
Iris Jugo, coordinadora de Cáceres 2031, tras pasar el primer corte: "Es el momento de consolidar lo que hemos construido y proyectarlo con una verdadera dimensión europea"
De cara a la siguiente fase, Cáceres debe concretar el presupuesto operativo, definir la medición del impacto y perfilar una propuesta cultural atractiva para atraer visitantes de toda Europa en 2031
La presa del Alcollarín: del vaciado total a la repoblación
La Confederación del Guadiana inicia la recuperación del embalse con la suelta de barbos, bogas y cachos tras haber reducido en más de un 90% la presencia del pez chino invasor
El proyecto del Prado de las Mulas arranca en Plasencia con una licitación previa a 90 viviendas asequibles
CASA 47, dependiente del Ministerio de Vivienda, ha licitado la redacción del proyecto de urbanización en Plasencia, con el objetivo de construir 90 viviendas asequibles, con un presupuesto inicial de 50.553 euros
- Extremadura entra este jueves en un episodio de tormentas con lluvias más intensas en la provincia de Badajoz
- Extremadura publica la convocatoria de oposiciones de maestros con 304 plazas: el plazo de solicitud se abre el 19 de marzo
- Fallece un menor de 15 años en el área de salud de Don Benito-Villanueva por meningitis
- Extremadura, entre las comunidades más castigadas por la subida del 40% en la cesta de la compra
- Extremadura busca 1.000 trabajadores para la cereza: estos son los puestos y cómo apuntarse
- El 'Imserso extremeño' amplía destinos: México, Tailandia y Egipto, entre los viajes con descuentos para mayores
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- Los empleados públicos de Extremadura tendrán espacios de escucha y canales seguros de internet para plantear sus demandas