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El PSOE de Extremadura busca evitar sus terceras primarias con la mediación de Juan Carlos Rodríguez Ibarra

El expresidente Rodríguez Ibarra se suma a la negociación interna del PSOE de Extremadura, tras tres reuniones fallidas de la gestora con los precandidatos a la secretaría general

Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el Comité Regional del PSOE celebrado el pasado 6 de marzo en Mérida.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el Comité Regional del PSOE celebrado el pasado 6 de marzo en Mérida. / cedidas

Rocío Entonado Arias

Mérida

El expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra se ha sumado a la negociación interna para impulsar una lista de consenso en el PSOE de Extremadura, después de que los contactos que ha mantenido hasta la fecha el presidente de la gestora, José Luis Quintana, no hayan logrado acercar posturas entre los cuatro precandidatos que se han postulado para sustituir a Miguel Ángel Gallardo.

El único movimiento en esa dirección ha sido la integración de Manuel José González Andrade, alcalde de Olivenza, en la lista de Álvaro Sánchez Cotrina, secretario provincial de Cáceres, a la espera de que el 24 de marzo finalice el plazo para la entrega de avales. Junto a Cotrina, continúa en la carrera por la secretaría general el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, y las diputadas autonómicas Soraya Vega y Blanca Martín.

Sánchez Cotrina y González Andrade, ante la Casa del Pueblo de Olivenza, este domingo.

Sánchez Cotrina y González Andrade, ante la Casa del Pueblo de Olivenza, este domingo. / El Periódico Extremadura

Sin avances

Con el objetivo de evitar las terceras primarias en tres años e impulsar una lista de consenso, Quintana se ha reunido hasta en tres ocasiones con los cuatro precandidatos, la última este pasado jueves con la participación del expresidente Rodríguez Ibarra. A preguntas de los medios en Cáceres, Quintana ha reconocido que "hasta el momento, no ha sido posible alcanzar un acuerdo". "Dejemos que los precandidatos hablen y decidan los militantes", ha señalado.

En declaraciones recogidas por Efe, el presidente de la gestora ha señalado que las reuniones internas con los precandidatos se han desarrollado de manera "discreta y cordial", destacando el "magnífico ambiente" de las conversaciones, y ha insistido en la importancia de respetar el proceso democrático establecido en los estatutos del partido. Estas negociaciones buscan, según Quintana, consolidar al PSOE regional de cara al Congreso Regional del próximo 25 de abril.

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Recogida de avales

Tras el endurecimiento de los requisitos aprobado en el último congreso federal, cada aspirante deberá reunir entre el 12% y el 15% del censo electoral (entre 1.124 y 1.405 firmas, frente a las 600 anteriores) para poder concurrir a las primarias. Será el primer filtro, con capacidad para reordenar de nuevo el tablero y favorecer nuevos movimientos de integración entre candidaturas.

Hay dudas de que Ramón Díaz Farias, que ya afrontó sin éxito dos procesos de primarias para la secretaría provincial de Badajoz, e incluso Blanca Martín, que se disputa con Sánchez Cotrina el liderazgo orgánico en la provincia de Cáceres, vayan a conseguirlo. Nadie discute, en cambio, que Sánchez Cotrina y Soraya Vega cuentan ya con base suficiente para superar esta primera criba.

Díaz Farias trasladó este jueves durante un encuentro con la militancia en Badajoz que su intención es aglutinar al resto de candidatos en el caso de que den un paso al lado y no opten finalmente a liderar la formación, informa Efe.

Hasta el 11 de abril

La incógnita está en qué ocurrirá con las candidaturas que no lo logren y hacia dónde se dirigirán esos apoyos, en un proceso en el que cada movimiento puede resultar decisivo para inclinar la balanza. No en vano, el propio Quintana ya ha dejado claro que la fase de avales no cierra la puerta a un entendimiento, al sostener que seguirá habiendo margen para negociar incluso hasta el 11 de abril.

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Pero lo cierto es que en este escenario, las primarias se perfilan como el desenlace más probable. Un total de 9.366 militantes están llamados a participar en el proceso, un 62% en la provincia de Badajoz y un 37% en la de Cáceres, En caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos, habría segunda vuelta el 19 de abril, antes de la proclamación definitiva en el congreso regional del 25 de abril.

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