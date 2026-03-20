Quintana se reúne sin éxito con los candidatos del PSOE para impulsar una lista única

El PSOE de Extremadura avanza dividido a las primarias. Los intentos de la comisión gestora para explorar una candidatura de consenso de cara al relevo de Miguel Ángel Gallardo no están dando sus frutos y a la espera de que el próximo jueves concluya el plazo de recogida de avales, no hay avances hacia una lista única.

El presidente de la gestora, José Luis Quintana, ha confirmado este jueves que tras dos reuniones ya celebradas esta semana los contactos entre los precandidatos continúan en el marco de ese "trabajo interno" en el que se encuentra el partido, con encuentros discretos que se prolongarán en los próximos días sin que de momento hayan servido para acercar posiciones.

En declaraciones a los medios en Badajoz, Quintana ha insistido en que su objetivo "primero es buscar el consenso" y, si finalmente hay primarias, que se desarrollen "de la manera más positiva, porque la sociedad está deseando un PSOE fuerte". "Estamos trabajando y hablando internamente, el partido tiene que reforzarse y tiene que rearmarse", ha señalado.

Primer movimiento: retirada y alianza

Hasta ahora, el único movimiento relevante en esa dirección ha sido el paso atrás del alcalde de Olivenza y presidente de la Fempex, Manuel José González Andrade, que ha decidido retirar su precandidatura y sumarse al proyecto de Álvaro Sánchez Cotrina.

González Andrade explicó el pasado sábado que su decisión responde al "clamor de la militancia" en favor de un acuerdo que evite unas primarias con múltiples candidaturas que puedan "tensionar" al partido. Tras varios contactos, señaló que es con Sánchez Cotrina con quien comparte un modelo de organización y una propuesta de "renovación desde abajo".

Sin tutelas ni "dedazos"

El dirigente oliventino defendió además que el proyecto conjunto nace "sin tutelas ni dedazos" y con la voluntad de abrirse al resto de aspirantes. "Esto no va de provincias", afirmó, en referencia a la necesidad de superar equilibrios territoriales internos y articular una propuesta integradora en toda la región.

Tras ratificarse la alianza, Sánchez Cotrina ha justificado el acuerdo como un primer paso hacia la unidad y ha subrayado su "vocación de sumar" a otras sensibilidades, en un intento de ampliar apoyos antes de que el proceso entre en su fase decisiva.

El peso de los avales

La pugna por el liderazgo del PSOE extremeño queda así reducida a cuatro precandidatos: el propio Sánchez Cotrina, Soraya Vega, Ramón Díaz Farias y Blanca Martín. El plazo de recogida de avales, que concluye el próximo 24 de marzo, será el primer filtro, con capacidad para reordenar de nuevo el tablero y favorecer nuevos movimientos de integración entre candidaturas.

Tras el endurecimiento de los requisitos aprobado en el último congreso federal, cada aspirante deberá reunir entre el 12% y el 15% del censo electoral (entre 1.124 y 1.405 firmas, frente a las 600 anteriores) para poder concurrir a las primarias.

Hay dudas de que Ramón Díaz Farias, que ya afrontó sin éxito dos procesos de primarias para la secretaría provincial de Badajoz, e incluso Blanca Martín, que se disputa con Sánchez Cotrina el liderazgo orgánico en la provincia de Cáceres, vayan a conseguirlo. Nadie discute, en cambio, que Sánchez Cotrina y Soraya Vega cuentan ya con base suficiente para superar esta primera criba.

Hasta el 11 de abril

La incógnita está en qué ocurrirá con las candidaturas que no lo logren y hacia dónde se dirigirán esos apoyos, en un proceso en el que cada movimiento puede resultar decisivo para inclinar la balanza. No en vano, el propio Quintana ya ha dejado claro que la fase de avales no cierra la puerta a un entendimiento, al sostener que seguirá habiendo margen para negociar incluso hasta el 11 de abril.

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Pero lo cierto es que en este escenario, las primarias se perfilan como el desenlace más probable. Un total de 9.366 militantes están llamados a participar en el proceso, un 62% en la provincia de Badajoz y un 37% en la de Cáceres, En caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos, habría segunda vuelta el 19 de abril, antes de la proclamación definitiva en el congreso regional del 25 de abril.