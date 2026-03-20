Previsión meteorológica
Fin de semana lluvioso en Extremadura: la borrasca Therese azota la región en los primeros días de la primavera
El viernes y sábado serán días de lluvias intensas y fuertes rachas de viento, según las previsiones de la Aemet
A pocas horas de la llegada de la primavera, Extremadura se prepara para un fin de semana más propio del invierno que de la nueva estación y la borrasca Therese, la octava de esta temporada invernal, es la responsable. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tanto el viernes como el sábado y el domingo, las condiciones meteorológicas se caracterizarán por su inestabilidad, con lluvia persistente y fuertes vientos.
Lluvias intensas y viento fuerte
Así, este viernes 20 de marzo, el cielo en Extremadura será mayormente nuboso o cubierto, con precipitaciones moderadas a intensas que se extenderán durante todo el día, especialmente en las zonas del norte y noroeste de la región. Las lluvias serán persistentes y se espera que acumulen hasta 40 litros por metro cuadrado en algunas áreas en las primeras 12 horas.
En cuanto al viento, soplará con racha fuerte, alcanzando los 80 kilómetros por hora en el oeste y sur de la provincia, lo que contribuirá a que el ambiente sea frío. Este viento será de componente suroeste, moderado a fuerte, y podría generar dificultades, especialmente en las zonas más altas y en las proximidades de los valles.
Sábado de lluvias y descenso de temperaturas
El sábado 21 de marzo las precipitaciones continuarán, especialmente en las comarcas del norte de Extremadura, donde las lluvias serán más intensas y con posibles tormentas dispersas en la tarde. La cota de nieve bajará ligeramente a 1.200 metros, por lo que se podrían ver nevadas en algunas zonas del norte de Cáceres.
Por su parte, la temperatura experimentará un ligero descenso debido a la presencia del aire frío que acompañará a la borrasca. Las máximas rondarán los 12 a 16 grados en la provincia de Badajoz, mientras que en Cáceres las temperaturas serán ligeramente más bajas, entre 10 y 14 grados.
Domingo más tranquilo, pero con algunos restos de lluvia
Para el domingo 22 de marzo, el clima será algo más tranquilo, con la borrasca Therese alejándose gradualmente, pero se mantendrán intervalos nubosos y se podrían registrar algunas precipitaciones dispersas en el norte. Los vientos disminuirán de intensidad, pero las temperaturas se mantendrán frías debido al descenso durante los días anteriores.
Recomendaciones
Ante las condiciones meteorológicas, se recomienda a los conductores que extremen la precaución en las carreteras y eviten transitar por áreas inundadas o con riesgo de deslizamientos de tierra. Asimismo, se aconseja asegurar objetos exteriores y mantenerse al tanto de los avisos meteorológicos en caso de que la situación cambie a lo largo del fin de semana.
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