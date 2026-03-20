La tecnología entra en la explotación: del vallado virtual a la IA y los drones

¿Puedo pesar y manejar el ganado a la vez desde mi móvil? ¿La inteligencia artificial puede orientarme sobre la gestión de mi explotación? ¿Son eficientes los sistemas de vallado virtual? ¿Hasta dónde puede ayudarme un dron? Estas y otras cuestiones encontraron respuesta durante la segunda sesión de las III Jornadas Jóvenes Ganaderos organizadas por Copreca, celebradas en el cebadero de vacuno que la cooperativa tiene en Trujillo. Asistieron más de 100 jóvenes ganaderos.

Diego Sánchez Duque, Carmen Moreno, Eugenia Benaín, Pedro Morgado, Inés Rubio y Julián Monforte. / Juan José Ventura

Una de las intervenciones que despertó mayor interés fue la dedicada al manejo del ganado con vallado virtual. Alain de Gainza, jefe de ventas de Nofence, explicó el funcionamiento de un sistema que permite controlar los animales sin necesidad de cerramientos físicos. «Nofence es el primer vallado virtual del mundo y ya es una solución probada y demostrada», destacó. La empresa comenzó a operar en España en 2023 y suma ya más de 27.000 collares vendidos y más de 1.000 ganaderos usuarios en el país.

Más de cien jóvenes ganaderos respondieron con su asistencia e interés

Alain de Gainza, jefe de ventas de Nofence. / Juan José Ventura

De Gainza detalló que el sistema permite conocer la posición de los animales cada 15 segundos, recibir alertas de escape o de inactividad, visualizar mapas de calor y modificar los cercados desde el teléfono móvil. «La aplicación es una parte esencial del sistema; es intuitiva y fácil de entender», aseguró. El funcionamiento se basa en una advertencia sonora que aumenta a medida que el animal se aleja del perímetro establecido y, si sobrepasa el límite, recibe un pulso eléctrico. Si el esquema de aviso se repite tres veces y el animal continúa fuera, el ganadero recibe una alerta en su móvil.

Entrenar a los animales

El responsable de Nofence incidió en que el entrenamiento previo del ganado es imprescindible. «Primero hay que apoyarse en un vallado físico, en un sistema al que los animales estén acostumbrados», explicó. También subrayó la importancia de la cobertura, ya que la herramienta trabaja con red 2G, y de que todos los animales adultos del mismo lote lleven collar. Entre las ventajas del sistema citó el aumento de la superficie aprovechable para el pastoreo, la mejora de la conciliación familiar, el bienestar animal, la limpieza de montes y la prevención de incendios, además de la regeneración de suelos.

Francisco López, director gerente de Azasa. / Juan José Ventura

La digitalización aplicada al manejo y pesaje del ganado centró la ponencia de Francisco López, director gerente de Azasa, quien defendió que la competitividad del sector pasa por aprovechar las nuevas herramientas. «Las empresas de éxito son las que sepan utilizar las herramientas digitales», afirmó. En su intervención repasó la evolución de la identificación animal, desde los primeros sistemas hasta los actuales crotales electrónicos, y recordó que desde julio de 2025 los animales nacidos a partir del 1 de ese mes deben llevar crotal electrónico y visual.

López explicó que la identificación por radiofrecuencia permite captar cientos de animales a la vez y trabajar con los datos en tiempo real. «El animal solo es portador de la numeración; la información no está en el chip», precisó. También abordó el uso de lectores fijos y portátiles, conectados a aplicaciones que permiten recibir de inmediato la identificación del animal y transmitirla al terminal móvil.

Fácil pesaje

Uno de los ejemplos más prácticos fue el de las básculas conectadas al teléfono. «Antes se pesaba el animal, había que anotar el dato en un cuaderno y luego pasarlo al ordenador; ahora se lee el animal, la báscula manda el peso y todo queda registrado sin errores», resumió. Gracias a estos sistemas, el ganadero puede conocer en el momento la ganancia de peso de cada ejemplar, organizar sesiones por lotes o explotaciones y crear tareas asociadas, como analíticas, vacunaciones o toma de muestras. López también se refirió a los avances más recientes, como básculas inteligentes con cámara e inteligencia artificial capaces de identificar lecturas correctas y generar curvas de crecimiento del lote.

José Antonio León, consultor TIC de GNU Consultores / Juan José Ventura

La utilidad práctica de la inteligencia artificial en el día a día de una explotación fue otro de los puntos fuertes de la jornada. José Antonio León, consultor TIC de GNU Consultores, realizó una demostración en directo sobre cómo emplear herramientas gratuitas para ahorrar tiempo y mejorar la toma de decisiones. «Voy a recuperaros horas de trabajo, para que tengáis días de vacaciones. La herramienta que hay que utilizar es la IA gratuita», señaló, antes de citar de forma expresa plataformas como Gemini y ChatGPT.

Durante su exposición mostró casos reales de análisis de datos económicos y de interpretación de información procedente de básculas y crotales. Entre otras aplicaciones, explicó cómo introducir facturas para que una herramienta de IA las analice y sugiera cambios con los que reducir costes en la explotación.

Rafael Díaz García, de AGRODEX explica las características de los drones durante la exhibición. / Juan José Ventura

La visión aérea del campo llegó de la mano de Rafael Díaz García, especialista de AGRODEX Digital en nuevas tecnologías agrícolas, con una ponencia centrada en el uso de drones en agricultura y ganadería. «Es una herramienta relativamente barata que aporta mucha información y ahorra costes», aseguró. Según explicó, estos dispositivos permiten analizar cultivos, aplicar fitosanitarios, detectar problemas mediante imágenes, contar árboles, evaluar el estado sanitario de una finca e incluso comprobar el funcionamiento del riego por goteo.

En el ámbito ganadero, los drones ofrecen además ventajas en el control del ganado y la vigilancia de infraestructuras y biomasa. «El agua y el pasto son oro del campo; desperdiciarlos o no saber dónde están es perder dinero», afirmó. Díaz García destacó que estos aparatos reducen desplazamientos, desgaste físico y vigilancia presencial, además de facilitar el acceso a zonas difíciles. También apuntó que, equipados con cámaras térmicas, pueden ayudar a detectar animales con mayor temperatura corporal sin someterlos a estrés.

Las instalaciones del cebadero de vacuno de Copreca estaban a rebosar de público. / Juan José Ventura

Clausura

La clausura contó con la participación de la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, y del director general de Cooperativas, Diego Sánchez Duque. Rubio agradeció a Copreca la organización de unas jornadas que, a su juicio, contribuyen a «poner en valor el campo» y a reforzar el relevo generacional. «Habéis tratado temas muy diversos, especialmente de innovación, que ponen de manifiesto que el campo conjuga tradición y modernidad», señaló.

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Por su parte, Sánchez Duque felicitó al equipo humano y técnico de la cooperativa y reconoció el esfuerzo de los asistentes por dedicar tiempo a la formación. «Os estáis preocupando por el sector y os queréis formar», les dijo. El director general defendió además el papel de las cooperativas como herramienta imprescindible para ganar rentabilidad y fortaleza en un contexto cada vez más competitivo. «El futuro del sector ganadero se construye cuando se trabaja en equipo», afirmó, antes de animar a los jóvenes a implicarse en los órganos de decisión de estas entidades.