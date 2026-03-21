Álvaro Sánchez Cotrina: “Las primarias no nos tienen que asustar, cuando habla la militancia hay que escucharla”

Álvaro Sánchez Cotrina, uno de los cuatro precandidatos a la Secretaría Regional del PSOE de Extremadura, ha reivindicado el papel de las primarias como herramienta de participación interna, en un momento en el que el partido sigue sin cerrar una candidatura única. “Las primarias no nos tienen que asustar, cuando habla la militancia hay que escucharla”, ha señalado durante encuentros con afiliados en Medellín y Santa Amalia, donde ha compartido la preocupación por la situación política regional y ha defendido un proyecto construido “de abajo a arriba”.

Sus declaraciones llegan en contraste con los movimientos internos de los últimos días, en los que la dirección provisional del partido ha tratado de impulsar una lista de consenso para evitar un nuevo proceso de votación entre la militancia. En concreto, la gestora del PSOE de Extremadura, encabezada por José Luis Quintana, ha mantenido hasta ahora varios encuentros con los precandidatos sin lograr un acercamiento definitivo. A estas conversaciones se ha incorporado también el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha participado en los intentos de mediación.

Pese a ello, no se han producido avances relevantes y el proceso sigue abierto a que sean finalmente los afiliados quienes decidan en las urnas.

El calendario interno continúa su curso, con la recogida de avales en marcha hasta el 24 de marzo y la previsión de celebrar las primarias el próximo 11 de abril, antes del congreso regional fijado para el 25 de abril.

Cuatro candidaturas en liza

En este proceso compiten, junto a Sánchez Cotrina, la diputada autonómica Soraya Vega, la también diputada Blanca Martín y el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias.

Hasta el momento, el único movimiento en clave de integración ha sido la incorporación del alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, a la candidatura de Sánchez Cotrina, mientras el resto de aspirantes mantiene sus proyectos propios.

Durante sus encuentros con militantes, Sánchez Cotrina ha puesto el acento en la necesidad de reforzar el papel de la militancia y ha defendido la autonomía del PSOE de Extremadura dentro del conjunto del partido. “No creo en un PSOE sin autonomía”, ha señalado, al tiempo que ha rechazado los personalismos y ha apostado por un proyecto colectivo en el que “la militancia decida libremente”.

Díaz Farias: "hasta el final"

En paralelo, el también precandidato Ramón Díaz Farias ha trasladado un mensaje de calma y tranquilidad a la militancia y ha asegurado que mantendrá su candidatura “hasta el final” del proceso, en plena recogida de avales. El alcalde de Villanueva del Fresno ha subrayado que cuenta con el respaldo de numerosos compañeros y ha defendido que la confianza de la militancia es el principal aval en esta fase. Aunque ha reconocido que existen conversaciones entre los aspirantes, ha restado importancia a los encuentros formales y ha puesto el foco en el diálogo directo, asegurando que es posible alcanzar acuerdos con el resto de candidaturas. En cualquier caso, ha avanzado que, si resulta elegido, integrará a los otros tres aspirantes en el proyecto, y ha insistido en que, haya o no lista única, el proceso debe desembocar en un PSOE “leal al partido” y centrado en recuperar la conexión con la ciudadanía.

El vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, también opta a liderar el PSOE regional. / El Periódico

También sigue adelante la candidatura de Soraya Vega, que esta semana ha situado la memoria democrática en el centro de su proyecto político y se ha comprometido a recuperar la ley autonómica si el PSOE vuelve al Gobierno regional. Durante encuentros con militantes en Orellana, Campanario y Castuera, ha defendido un compromiso “rotundo” con los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, y ha calificado la derogación de la norma por parte de PP y Vox como un “retroceso inaceptable”.

La precandidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Soraya Vega Prieto, en un encuento con militantes en Montijo. / Cedida

La precandidata Blanca Martín, por su parte, defiende un proyecto de carácter “regional” en el que “no sobra nadie”, con el objetivo de reforzar la cohesión interna del partido y recuperar su capacidad de influencia en Extremadura. La diputada socialista ha apostado por la unidad antes o después de las primarias y por integrar a todas las sensibilidades en la futura dirección, insistiendo en que el objetivo debe estar en la región y no en los intereses individuales. En esta fase inicial del proceso, Martín ha centrado su actividad en la recogida de avales y los contactos internos, sin iniciar aún actos públicos amplios para recabar apoyos, a la espera de que avance el calendario orgánico.

El proceso interno socialista entra ahora en su fase decisiva, con la incógnita de si se producirá algún movimiento de última hora hacia el consenso o si será finalmente la militancia quien tenga la última palabra en las urnas.